На Николаевщине зафиксирован температурный рекорд

В Николаевской области зафиксировали новый температурный рекорд. Так, 27 июля в регионе на столбиках термометров показывало 38,4 градуса.

Это на 0,5 градуса больше чем, когда фиксировали предыдущий исторический максимум в этот день. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональный Укргидрометцентр.

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Что известно о температурном рекорде на Николаевщине?

На Николаевщине 27 июля максимальная дневная температура преимущественно составляла 31,0 – 38,4 градуса тепла. Несколько прохладнее было в северной части области, сообщают синоптики.

Это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад, когда зафиксировали предыдущий исторический максимум.

Так, отмечается, что предыдущий исторический максимум этой даты для Николаева составлял 37,9 градусов тепла в 1999 году.

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К слову, ряд областей Украины накроет непогода во вторник, 29 июля. Синоптики предупреждают о шквалах, значительные дожди и грозы.