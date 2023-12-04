Пока у Путина есть определенные категории населения, откуда берут мобилизованных. Но после выборов пойдут на фронт все россияне. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Кого будут забирать на войну
Пока у Путина есть некоторые категории населения, которые пополняют ряды его оккупационной армии. Это заключенные, жители российских окрестностей, иммигранты из Азии.
"Он наберет эти 200 – 300 – 400 тысяч из того резерва, который у него есть. Дальше выборы, а потом пойдут все", – отметила Романова.
Ольга Романова о мобилизации в России: смотреть видео
По мнению главы благотворительного фонда, после выборов Путин не станет громко заявлять о мобилизации, которая и так не прекращается в России.
Просто будут ходить и забирать людей, как это происходит сейчас. Как сейчас работает так называемый администрированный надзор. Это когда условно осужденные, они попадают под наблюдение. Им всем говорят: либо подписываешь контракт и идешь в армию, либо твой срок превращается в реальный. Гребут со всех углов,
– объяснила она.
По ее словам, есть облавы, где забирают россиян тоже. В частности, "билет" на войну получают и отчисленные из вузов студенты.
"Есть безумцы, которые идут добровольно под действием пропаганды или чего-то еще. Пока у Путина все хорошо с человеческими жизнями", – добавила Романова.
Путин увеличивает численность войска: что об этом известно
- Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность российской армии будет составлять 2 209 130 бойцов. В частности, речь идет о 1 320 000 военнослужащих, что на 170 тысяч больше, чем было раньше. При этом оккупанты успели сделать заявление, мол, не планируют проводить мобилизацию с учетом приказа.
- Собирать это число в России будут постепенно. "Делать это благодаря жителям страны, которые будут изъявлять желание проходить военную службу на контрактной форме".
- Впрочем, некоторые эксперты заявляют, что соответствующий указ диктатора – потенциальная подготовка к мобилизации. И он начнет ее после выборов.