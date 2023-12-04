Поки Путін має певні категорії населення, звідки беруть мобілізованих. Але після виборів підуть на фронт усі росіяни. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловила голова благодійного фонду "Русь сідящая" Ольга Романова.

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Кого забиратимуть на війну

Поки у Путіна є певні категорії населення, які поповнюють лави його окупаційної армії. Це ув'язнені, мешканці російських околиць, іммігранти з Азії.

"Він набере ці 200 – 300 – 400 тисяч з того резерву, який у нього є. Далі вибори, а потім підуть усі", – відзначила Романова.

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На думку голови благодійного фонду, після виборів Путін не стане голосно заявляти про мобілізацію, яка і так не припиняється в Росії.

Просто ходитимуть і забиратимуть людей, як це відбувається зараз. Як зараз працює так званий адміністрований нагляд. Це коли умовно осуджені чи звільнені, вони потрапляють під нагляд. Їм всім кажуть: або підписуєш контракт і йдеш в армію, або твій термін перетворюються на реальний. Гребуть з усіх кутків,

– пояснила вона.

За її словами, є облави, де забирають росіян теж. Зокрема, "квиток" на війну отримують у відраховані з ВНЗ студенти.

"Є божевільні, які йдуть добровільно під дією пропаганди чи чогось ще. Поки у Путіна все добре з людськими життями", – додала Романова.

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