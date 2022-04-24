Темпы продвижения врага существенно замедлились: ВСУ наносят оккупантам значительные потери
В течение суток военно-политическая обстановка в Украине не изменилась. Российские оккупанты продолжают пытаться наступать, однако наши бойцы разрушают планы врага.
Об этом на брифинге сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.
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Где оккупанты пытаются наступать
Как рассказал Арестович, главные усилия враг продолжает сосредоточиваться на попытке выйти от города Изюм в Славянск и Краматорск. Также россияне ужесточили атаки на прежней линии разграничения в зоне ООС. Кроме того, оккупанты пытаются штурмовать:
- Попасную,
- Рубежное,
- Северодонецк.
Но, по словам советника Офиса Президента, успеха враг там не имеет.
Еще одно направление, на котором враг сосредотачивает усилия, это – Гуляй Поле. В течение недели враг продвинулся там примерно на 10 километров, но темпы продвижения существенно замедлились из-за размещения украинских резервов. И сейчас наши войска наносят оккупантам удары,
– объяснил Арестович.
Ранее он подчеркнул, что самая трагическая обстановка сейчас вокруг "Азовстали" в Мариуполе.
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