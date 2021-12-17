Темпы заболеваний несколько спали: за сутки COVID заболели 8 899 украинцев

За предыдущие сутки, 16 декабря, в Украине заболели коронавирусом 8 899 людей. От осложнений инфекции умерли 328 пациентов.

Статистика заболеваемости

Известно, что среди больных – 779 детей и 98 медработников. В больницы попали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса.

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В то же время выздоровели 21 650 человек.

За сутки также осуществили 77 707 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 33 652;

методом ИФА – 7 824;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 231.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1385;

Винницкая область – 334;

Волынская область – 412;

Днепропетровская область – 355;

Донецкая область – 564;

Житомирская область – 218;

Закарпатская область – 287;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область – 392;

Кировоградская область – 130;

Луганская область – 93;

Львовская область – 401;

Николаевская область – 332;

Одесская область – 556;

Полтавская область – 527;

Ровенская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область – 294;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 318;

Черновицкая область – 151;

Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика больных

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 597 046 человек. Выздоровели от недуга – 3 306 465 человек. К сожалению, жертвами коронавирусной болезни стали 92 641 украинец.

Всего провели 16 439 563 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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