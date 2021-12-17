Темпы заболеваний несколько спали: за сутки COVID заболели 8 899 украинцев
Источник:МОЗ
За предыдущие сутки, 16 декабря, в Украине заболели коронавирусом 8 899 людей. От осложнений инфекции умерли 328 пациентов.
Статистика заболеваемости
Известно, что среди больных – 779 детей и 98 медработников. В больницы попали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса.
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В то же время выздоровели 21 650 человек.
За сутки также осуществили 77 707 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 33 652;
- методом ИФА – 7 824;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 231.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1385;
- Винницкая область – 334;
- Волынская область – 412;
- Днепропетровская область – 355;
- Донецкая область – 564;
- Житомирская область – 218;
- Закарпатская область – 287;
- Запорожская область – 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область – 392;
- Кировоградская область – 130;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 401;
- Николаевская область – 332;
- Одесская область – 556;
- Полтавская область – 527;
- Ровенская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область – 294;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 318;
- Черновицкая область – 151;
- Черниговская область – 250.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика больных
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 597 046 человек. Выздоровели от недуга – 3 306 465 человек. К сожалению, жертвами коронавирусной болезни стали 92 641 украинец.
Всего провели 16 439 563 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала