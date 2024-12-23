Максиму – тендеры, конкурентам – закон․ Как в МВД делали ремонты за десятки миллионов

Строительная компания "Максима Буд" существует уже почти 10 лет, однако многомиллионные государственные подряды она начала получать только в 2023-м, после начала полномасштабного вторжения. Не так давно фирма оказалась в центре скандала, когда выиграла тендер на строительство новой мэрии в Вишневом за более 190 миллионов гривен. Однако когда журналисты об этом написали, найдя завышенные цены в сметной документации, договор расторгли, государственные средства сохранили.

В то же время незамеченным в медиа прошел тот факт, что в течение нескольких месяцев уже 2024 года компания "Максима Буд" выигрывала не один тендер в Министерстве внутренних дел, а именно – Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений МВД Украины". Общая сумма контрактов – более 23 миллионов гривен.

Просмотрев соответствующую документацию, журналисты 24 Канала предполагают, что не обошлось без злоупотреблений и в этой истории.

В этом материале мы раскроем четыре "золотые правила", которые стали очевидными после анализа сомнительных решений "Центра обслуживания подразделений МВД". Как компания с самыми высокими ценами систематически выигрывала тендеры? Почему к фавориту закрывали глаза на недостатки, тогда как конкуренты теряли шансы из-за формальностей? И главное – как бюджет мог бы сэкономить почти 1 миллион гривен, если бы подходы к выбору победителя были другими?

Ответы на эти вопросы далее в тексте.

Правило 1. Устранять всех возможных конкурентов

Согласно уставу, "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" отвечает за ресурсное обеспечение аппарата ведомства. На балансе госучреждения есть здания, которые нужно обслуживать. Кроме того, Центр должен обеспечивать автомобилями работников аппарата министерства, при необходимости – наградами. В общем занимается хозяйственной деятельностью.

В период с 26 марта по 4 апреля "Центр обслуживания подразделений МВД" объявил 4 ремонтные тендеры на общую сумму более 23 миллионов. Два подряда, в частности самый большой в 10 миллионов, касались переоборудования подвалов жилых домов на укрытие гражданской защиты. В других двух тендерах речь шла о ремонте подсобных помещений и внешних сетей.

Все четыре тендера выиграла компания "Максима Буд", хотя ни в одном из указанных случаев не предложила самую низкую цену за проведение работ. То есть все 4 раза другие строительные фирмы, а не "Максима буд" предлагали выполнить работу по значительно более низким ценам. Однако заказчик отклонил их предложения.

, просто так отказать компании выполнять работы, если она выигрывала прозрачный тендер – невозможно. Украинское законодательство запрещает любой фаворитизм, ведь это, среди прочего, вредно для государственного бюджета. Поэтому попробуем разобраться в причинах, почему другие, более дешевые предложения заказчик отклонил и отдал подряды именно фирме "Максима Буд".

Скажем, крупнейший из четырех упомянутых тендеров с ожидаемой суммой в 10 миллионов сначала выиграла компания "Аэс-Групп", предложив выполнить ремонтные работы за 8 миллионов 990 тысяч гривен. Экономия составила бы примерно 11,06% от начальной суммы, однако заказчик дважды ее отклонял – второй раз после решения Антимонопольного комитета, даже несмотря на то, что оно было в пользу "Аес-Групп".

Впервые дешевое предложение отклонили, формально ссылаясь на то, что компания якобы имела проблемы с документами, в частности с удостоверениями о прохождении курса по охране труда и сметными расчетами. Антимонопольный комитет после рассмотрения жалобы решил, что предложение отклонили неправомерно, признав фирму "Аэс-Групп" победительницей тендера.

Однако даже после этого "Центр МВД" снова отклонил предложение компании, упоминая при этом об "Особенности осуществления закупок". В этом правительственном документе говорится о ряде требований к участнику тендера.

Просмотрев эти требования и документы, представлены "Аэс-Групп", мы как журналисты до конца так и не смогли понять, что же стало причиной отклонять дешевое предложение. Поэтому и решили об этом спросить непосредственно у государственного учреждения.

ООО "Аэс-Групп" в срок, определенный для заключения договора, не предоставил ГУ "ЦОП МВД Украины" подписанного надлежащим образом договора, а также официального ответа о намерениях для дальнейшего сотрудничества,

– отметили в госучреждении в комментарии 24 Каналу.

Эксперт по публичным закупкам и юрист Центра по противодействию коррупции Алексей Бойко считает, что эта вся история в целом очень сомнительна и вызывает вопросы. Сначала компания "Аес-Групп" подавала жалобу в Антимонопольный комитет, которая стоила ей немалых денег, а потом просто решила отказаться от тендера и фактически игнорировать тот факт, что она стала победительницей.

Там дело ясное, что дело темное... Возникает вопрос: если вы тратитесь на юристов, пишете жалобы ... А когда вас признают победителем, почему вы не подписываете договор? Что изменилось с того момента?

Утверждать нельзя, однако, по словам специалиста, можно поднимать вопрос о том, что заказчик поставил такие требования, которые и заставили компанию-победительницу отказаться от тендера.

Возможно, они отказались, понимая, что, если подпишут этот договор, то потеряют больше, поскольку их просто поставят в такие условия, где они не смогут работать.

В конце концов факт остается фактом: соответствующий тендер на 10 миллионов выиграла компания "Максима Буд", которая предлагала выполнить работы за самую высокую цену. Предложения конкурентов или устранили, или они сами по неизвестным причинам решили не подписывать договор.

Правило 2. закрывать глаза на недостатки фаворита

Основателем компании "Максима Буд" является Максим Александрович Строганов. Строительный бизнес, который в 2023 году внезапно начал выигрывать миллионные тендеры от госучреждений, смело можно назвать семейным, поскольку среди нынешних бенефициаров "Максима Буд" есть отец Строганова – Александр.

В то же время, вероятно, жена предпринимателя, Наталья Строганова – вместе со своим мужем числится среди бенефициарных владельцев компании "Максима Буд Плюс".

Можно было бы предположить, что предложения абсолютно всех конкурентов Строгановых в МВД отклоняли заслуженно из-за их проблем с документацией, но есть один большой нюанс. У компании "Максима Буд" также не все было в порядке с документами, которые она подавала на тендер по оборудованию укрытия за 10 миллионов. И на это указывает заключение Государственной аудиторской службы.

, компания "Максима Буд" загрузила сведения, в которых отсутствует информация о статусе налогоплательщика, а также забыла предоставить данные о контактном лице. Этим она нарушила требования пункта 43 документа, который называется "Особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков..." – на чем отмечает сам государственный аудитор.

Как так случилось, что столь "придирчивый" заказчик как "Центр обслуживания подразделений МВД" мог упустить такие важные детали в документах "Максима Буд"? А именно то, что компания не предоставила информацию о статусе налогоплательщика и информацию о контактном лице. Не произошло ли это потому, что "придирчивость" государственных чиновников "закончилась" на отклонении предложений других участников тендера?

Недостатки в тендерной документации различных компаний действительно были, но в этом случае местами это было похоже на "доковыривание" (со стороны заказчика – 24 Канал)... Это когда создают определенные сложности вообще в изготовлении тендерного предложения: подайте такой документ, такой сертификат, одно-другое...

– отмечает юрист Алексей Бойко.

Вместе с тем в заключении Государственной аудиторской службы говорится о нарушениях со стороны "Центра обслуживания МВД", а не только о проблемах с документами в "Максима Буд". Так, аудиторы отмечают, что в государственном учреждении не обнаружили несоответствий в документации строительной компании и не дали ей время на "устранение таких несоответствий".

Кроме того, мы заметили среди документации, представленной компанией "Максима Буд", сертификаты и выводы по стекловате, которую производят в городе Егорьевске под Москвой. Кажется, что "Максима Буд" использовала стекловату, которую производит российская компания. Однако срок действия соответствующих документов закончился еще в 2022 году, а свежих документов по стекловате Строгановы почему-то не подали.



Сертификат на стекловату, поданный компанией "Максима Буд" / Взято из размещенных на Prozorro документов

, в "Центре обслуживания подразделений МВД" ответили, что стекловата для этого проекта вообще не была нужна. Поэтому не понятно, зачем в "Максима Буд" подали этот документ. И как мы не пытались расспросить об этой ситуации непосредственной в компании – на наш запрос как журналистов в "Максима Буд" не ответили ни письменно, ни по телефону.

Итак, что мы уже имеем: все компании, которые приходили на тендеры от "Центра обслуживания подразделений МВД" подавали ценовые предложения, значительно ниже ценовых предложений компании Строгановых "Максима Буд". Однако их отклоняли, ссылаясь на проблемы в документации. В то же время несоответствия, которые были в документах "Максима Буд", прошли незамеченными. И не умолчала об этом даже Государственная аудиторская служба в своем заключении.

Но даже не это ключевое. Далее мы решили заглянуть в смету и отдельно посчитали, сколько государственных средств можно было бы сохранить, если бы в МВД избегали такой "выборочной придирчивости".

Правило 3. Экономить без особых усилий

Как мы уже отмечали выше, общая начальная сумма 4 ремонтных тендеров, которые объявлял "Центр обслуживания подразделений МВД", составляла более 23 миллионов гривен. А если быть точным – 23 317 810 гривен.

Во всех четырех случаях выиграла компания "Максима Буд", предложив выполнить различные подряды в целом за 22 981 274 гривны.

По трем из этих четырех тендеров затем заключили соглашения на уменьшение цены на около 1,7 миллиона гривен. Однако по самому дорогому тендеру на 10 миллионов такого соглашения не заключали, хотя, опять же, компании конкуренты предлагали выполнить аналогичные работы за значительно меньшую сумму.

, если бы действительно так произошло, что тендер отдали компании, которая предлагала наименьшую цену. При таких, конечно, фантазийных обстоятельствах удалось бы сэкономить минимум почти 1 миллион бюджетных средств. Далее мы еще подробно распишем, какие именно позиции в смете "Максим Буд" вызывают беспокойство.

Конечные цены на тендерах, как известно, не берутся с потолка. За каждым предложением стоит смета, которая подробно объясняет, откуда появилась окончательная сумма. В случае со строительными или ремонтными тендерами сметная документация обычно особенно объемная, ведь она включает сотни, если не тысячи пунктов. Каждый из них раскрывает стоимость конкретных работ, материалов или услуг, которые формируют итоговую цену.

В своей смете компания "Максима Буд" отметила приточно-вытяжную установку Aerostar SlimStar за 362 тысячи гривен, тогда как отклоненный конкурент – за 280 тысяч гривен. Разница в цене составляет более 20%.

Приточная установка SAHU-2 в смете "Максима Буд" оценена в 112 тысяч гривен, тогда как конкуренты указали лишь 50 тысяч гривен, что более чем вдвое дешевле.

Еще больший разрыв в цене наблюдается по приточной установке HSAHU-3. "Максима Буд" оценила ее в около 142 тысячи гривен, тогда как конкуренты – в 55 тысяч гривен, то есть более чем в 2,5 раза дешевле.

Как позиции из сметы "Максима Буд" отличаются от аналогичных позиций в "Аэс-Групп" / Анализ 24 Канала

В общем, как мы видим, предложенные компанией "Максима Буд" цены значительно превышают стоимость тех же товаров и услуг, которые предлагала отклоненная компания-конкурент. Это ставит под сомнение обоснованность расходов и эффективность использования бюджетных средств.

Справедливо будет еще раз сказать: положительным является тот факт, что сохранили более 1,7 миллиона, уменьшив цены в 3 из 4 тендеров, выигранные компанией "Максима Буд". Но, опять же, самый дорогой из тендеров на 10 миллионов остался без изменений. И, как мы видим на конкретных позициях в смете, аналогичное оборудование могло бы стоить дешевле.

По состоянию на 18 декабря дополнительные соглашения к государственному контракту (на оборудование укрытия за 10 миллионов – 24 Канал) на уменьшение цены с компанией "Максима Буд" не заключались,

– констатировали в "Центре обслуживания подразделений МВД".

Правило 4. Соглашаться на несоблюдение сроков

Во всех из четырех случаев, когда "Максима Буд" выигрывала тендеры, через несколько месяцев после этого она заключала дополнительные соглашения на продление сроков выполнения ремонтных работ. Однако строительство или ремонтные работы, тем более во время войны, довольно сложная вещь. Нормальной ли является практика передвижения конечных сроков – лучше пусть ответит эксперт.

Задержка строительства – это естественное явление. Однако каждое такое продление надо изучать отдельно, ведь может быть абсолютно по-разному. Продление сроков бывает и из-за задержки финансирования, и из-за подрядчика, который не соблюдает требования,

– отметил Алексей Бойко, эксперт ЦПК.

Из ответа "Центра обслуживания МВД" понятно, что перенос конечного срока произошел как раз-таки по вине "Максима Буд". В Госучреждении констатировали, что неоднократно присылали предупреждения по этому поводу фирме. В то же время чиновники пообещали, что применяют штрафные санкции в отношении "Максима Буд".

, скажем, что это не первая и, к сожалению, не последняя тендерная история, к которой возникают вопросы. Указанные выше "нюансы": возможный фаворитизм, недостаточная экономия бюджетных средств и несоблюдение сроков выполнения работ – не является чем-то уникальным. Однако этот и другие кейсы являются показательными и о них нужно говорить, чтобы каждое нарушение не проходило незамеченным.