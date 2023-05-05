Украина теряет акцизный налог из-за "дыры" в системе надзора за предприятиями, – эксперт

Несовершенная система контроля за производством спирта создает основу для теневого обращения, из-за которого продукция избегает акцизного налогообложения, а государство теряет сотни миллионов гривен. Уже потом это приводит к подпольному производству алкоголя и безакцизной реализации, но все начинается с заводов.

Украинские чиновники и эксперты, в том числе управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, отмечают, что практические решения могут уничтожить эту схему в зародыше, отмечает 24 Канал.

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Объемы нелегального производства алкоголя поражают – его теневая доля в спиртовом эквиваленте составляет более 30% рынка. С такими объемами физически не могут справиться подпольные производства, поэтому закономерно, что спиртовые заводы, которые после закона о демонополизации рынка стали частными, каким-то образом поставляют для этого сырье.

Казалось бы, это невозможно, ведь на каждом из производств присутствует круглосуточный пост Государственной фискальной службы с таким же круглосуточным видеонаблюдением. Но, как пишет Тарас Загородний, есть нормативная "слепая зона", которая и делает возможной теневую схему.

Действительно, ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта", принятый в 2019 году, для получения лицензии требует от производителя установления системы видеомониторинга. Но в законе никак не прописана обязанность хранить эти данные. Поэтому неудивительно, что серверов нет, как и дальнейшей возможности расследовать работу как самих производителей, так и фискалов, которые эту работу должны контролировать.

Решение этой проблемы не требует изменений в законодательстве, а только надлежащего нормативного регулирования. Требование аккумуляции данных с камер наблюдения с доступом к серверам сотрудников нескольких профильных госслужб –ДФС, БЭБ, а через интеграцию камер в городские системы "Безопасный город" и полиции – создаст многоуровневый контроль над производителями, а служб – одна над другой.

Кейс подключения камер, следящих за Артемовским спиртзаводом, в общую систему городского видеонаблюдения сейчас прорабатывают в харьковской Мерефе. Этим пилотным проектом первый заместитель Харьковской ОВА Александр Скакун хочет продемонстрировать эффективность подобной системы.

Масштабирование этой практики в других населенных пунктах создаст дополнительный контроль за производствами и гарантию пополнения бюджета акцизными средствами.