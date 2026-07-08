Об этом сообщила СБУ.

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Каковы последствия поражения российского танкера Blue?

В Службе безопасности подчеркнули, что на момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты, в исключительной экономической зоне Украины.

Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения. Вражеская авиация пыталась сбить морской дрон СБУ, но безрезультатно,

– отметили сотрудники спецслужб.

Как дрон Sea Baby поразил вражеский танкер Blue в Черном море / Видео СБУ

В СБУ напомнили, что танкер "Blue" находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в перевозке российской нефти в обход международных санкций. Судно относится к классу Suezmax – крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

"Поражение судов теневого флота является частью системной работы СБУ по снижению экономического потенциала государства-агрессора. Именно с помощью таких танкеров Россия обходит международные санкции и получает миллиардные доходы от экспорта нефти, которые направляет на финансирование войны против Украины", – объяснили в Службе безопасности.

Кроме того, там отметили, что с точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны, суда вражеского теневого флота являются абсолютно законными военными целями. А каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает стоимость российской военной логистики и ослабляет финансовую основу Москвы для продолжения агрессии против Украины.

Напомним, ранее СБУ также сообщала, что бойцы подразделения "Альфа" с помощью беспилотников нанесли удары по авиабазе "Джанкой" во временно оккупированном Крыму, а также по складам с оружием и военной техникой на полуострове. Кроме того, под ударом оказалась инфраструктура порта "Крым" в Керчи и другие объекты на временно оккупированной территории.