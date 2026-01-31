Экономика "посыплется" за 10 месяцев: насколько Россия зависима от своего теневого флота

Четырнадцать стран заявили о блокировании Балтийского моря для российского теневого флота, однако за 2 дня никаких задержаний не произошло. В то же время США уже захватили 8 танкеров в рамках стратегии контроля мировой нефтяной логистики.

Политолог Вадим Денисенко объяснил 24 Каналу, что реализация блокады могла бы обвалить российскую экономику за 9 – 10 месяцев, поскольку 60% российской нефти транспортируется через Балтийское море.

Продолжат ли США аресты танкеров и присоединится ли к ним Европа?

"Я не верю, что это реалистично на сегодня. Честно говоря, не понимаю, зачем делать заявление, которое не сможешь выполнить. Задержаний нет, поэтому ситуация выглядит очень странно. Хотелось бы увидеть реальные шаги", – отметил Денисенко.

Пока заявление выглядит как пустая угроза без реальной силы, ведь Россия никак не реагирует.

Зато действия США по задержанию танкеров теневого флота имеют реальное влияние, и ключевым моментом будет, или они продолжатся.

Дальнейшая реализация громко заявленных планов США после действий в отношении режима Николаса Мадуро определит, смогут ли США реально влиять на мировую нефтяную логистику и цены на нефть. От этого направления будет зависеть динамика отношений США с Китаем и Россией.

Россия была главным пользователем теневого флота в мире, поэтому задержание даже первых танкеров стали существенным ударом. Аресты судов и капитанов могут заставить многих отказаться от сотрудничества с РФ. Однако сейчас имеем паузу – почти неделю без новых задержаний,

– пояснил Денисенко.

Что еще известно о теневом флоте России?