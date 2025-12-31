Сказали "нет" вражеской нефти: СБУ впервые признала атаки на "теневой флот" России
- СБУ успешно атаковала российский "теневой флот" и сократила экспорт российской нефти.
- Операция "Паутина" летом 2025 года привела к уничтожению 41 самолета стратегической авиации России; также запомнилось уничтожение подводной лодки в бухте Новороссийска.
Служба безопасности Украины опубликовала список лучших операций за уходящий год. Среди прочего оборонцы признали, что совершили успешные атаки на так называемый "теневой флот" России.
Какие операции СБУ против "теневого флота" состоялись в 2025 году?
Российский агрессор почувствовал ответ украинцев на постоянные атаки. Так дроны СБУ били по "наиболее болезненным" местам врага, в частности по "теневому флоту". Корабли, которые несмотря на санкции перевозили российские товары, хорошо пополняли экономику врага, однако точные удары СБУ происходили там, где враг совсем не ожидал.
Работники СБУ вспомнили, как с помощью дальнобойных ударов по НПЗ по глубокому тылу России удалось сократить экспорт нефти более чем на 30%. Украинские дроны и работа Службы безопасности смогли ограничить возможности вражеского теневого флота.
И это лишь часть системной работы, которая ежедневно снижает военный потенциал агрессора. В 2026 году оккупантов ждет еще больше точного и сокрушительного "хлопка",

Какие еще операции СБУ запомнились?
- Лето 2025 года началось с успешной операции "Паутина". СБУ понадобилось несколько часов, чтобы поразить дронами 41 самолет вражеской стратегической авиации. Тогда Россия потеряла техники на 7 миллиардов долларов.
- Хорошо в этом году работали и морские дроны. В бухте Новороссийска с помощью "Sub Sea Baby" было поражена подводная лодка класса "Варшавянка", которая перевозит ракеты "Калибр". Таким образом удалось уменьшить потенциал России в Черном море.
- Также успешным был третий удар дронами по Крымскому мосту. Тогда специалистам СБУ удалось повредить опорные конструкции сооружения.
- Служба безопасности Украины также работала против врага как на фронте, так и в глубоком тылу, уничтожив дорогостоящую технику.