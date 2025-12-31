Сказали "нет" вражеской нефти: СБУ впервые признала атаки на "теневой флот" России

Служба безопасности Украины опубликовала список лучших операций за уходящий год. Среди прочего оборонцы признали, что совершили успешные атаки на так называемый "теневой флот" России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Какие операции СБУ против "теневого флота" состоялись в 2025 году?

Российский агрессор почувствовал ответ украинцев на постоянные атаки. Так дроны СБУ били по "наиболее болезненным" местам врага, в частности по "теневому флоту". Корабли, которые несмотря на санкции перевозили российские товары, хорошо пополняли экономику врага, однако точные удары СБУ происходили там, где враг совсем не ожидал.

Работники СБУ вспомнили, как с помощью дальнобойных ударов по НПЗ по глубокому тылу России удалось сократить экспорт нефти более чем на 30%. Украинские дроны и работа Службы безопасности смогли ограничить возможности вражеского теневого флота.

И это лишь часть системной работы, которая ежедневно снижает военный потенциал агрессора. В 2026 году оккупантов ждет еще больше точного и сокрушительного "хлопка",

– говорится в сообщении.

Какие еще операции СБУ запомнились?