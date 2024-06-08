Аналитики ISW отмечают, что Путин верит в способность России "выдавить" украинские войска с оккупированных территорий. Также он делает ставку на отсутствие дополнительной помощи Украине со стороны Запада.

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Путин раскрыл стратегию войны против Украины

Путин 7 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где изложил свою "теорию победы" в войне в Украине.

Как отмечают в Институте изучения войны, эта теория предусматривает постепенное наступление российских войск без определенного конца, препятствование успешным контрнаступлениям Украины и ведение войны на истощение.

Аналитики ISW отмечают, что Путин верит в способность России "выдавить" украинские войска с оккупированных территорий, рассчитывая на отсутствие дополнительной помощи Украине со стороны Запада.

Украинские силы ранее показали, что, когда они хорошо обеспечены, они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных тактических успехов и начать контрнаступательные операции, которые освобождают важную в оперативном плане территорию,

– отмечают в ISW.

В Институте изучения войны подчеркивают, что Украине нужно как можно быстрее остановить российскую инициативу на фронте, поскольку затягивание конфликта на руку России, которая получает преимущества от ведения войны на истощение.

Однако, теория Путина зависит от предположения, что Запад остановит свою поддержку Украины, что, по мнению аналитиков, не является очевидным.

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