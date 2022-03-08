В Страсбурге, поселяюсь в отель (Подержите, пожалуйста, кулаки за успех моей "дипмиссии"!).

Русское клеймо

Парень на рецепции, повторил фамилию:

- Юкрейниэн? Ю Юкрейниэн?

- Еп! – подаю ему паспорт.

- Тогда можно говорить по-русски?

Важно Война Россией проиграна – в этом нет никаких сомнений

Видно, что-то изменилось в моем лице, даже в очках и под маской, потому что он в следующий же миг почти вопит, поспешно: "Я не из России! Я из Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!". Акцент и впрямь Кавказский.

А вот так это теперь и будет с русскими, конечно. Нехорошо теперь быть "из России", неудобно, как "из Германии" в 1930-е.

Как заглушить зло

И поэтому, кстати, уже началась в европейских медиа лавина (кампания?) исповедей "хороших русских" (а по Европе их, уехавших, много!), как они и сами мучаются и страдают под Путиным, и как они против этой войны, – редактор одной из ведущих в ЕС газет только что написал мне, что уже и с него достаточно этих жалобных Russian voices, когда льется кровь…

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Но голосов украинских – о том, что соотечественники этих "замученных Путиным" творят сейчас на украинской земле, – таки не хватает, за нас пока больше говорят "картинки".

В связи с чем есть огромная просьба: люди, ведите дневники, при малейшей возможности – фиксируйте все пережитое! Оно и терапевтический эффект имеет, и для победы нашей конечной: если они уже сейчас начинают нас "перекрикивать", то дальше будет еще сложнее.

А побеждает, не забываем, в конечном итоге тот, кто не только действует, но и владеет нарративом. Не Гамлет, А Фортинбрас. Держимся.

Обратите внимание – Зеленский призвал Запад поддержать Украину в борьбе с рашистами: смотрите видео

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