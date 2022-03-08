Російське тавро

Парубок на рецепції, повторивши прізвище:

– Юкрейніен? Ю Юкрейніен?

– Єп! – подаю йому паспорт.

– Тогда можно говорить по-русски?

Важливо Війна Росією програна – у цьому немає жодних сумнівів

Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно: "Я не из России! Я из Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!". Акцент і справді кавказький.

А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930-ті.

Як заглушити зло

І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, – редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров…

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Але голосів українських – про те, що співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі, – таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".

У зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості – фіксуйте все пережите! Воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше.

А перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас. Тримаймося.

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