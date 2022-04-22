Теперь цель России – выход к Приднестровью, – Подоляк заявил об угрозе для Молдовы

Михаил Подоляк заявил, что аппетиты Москвы продолжают расти. Теперь россияне говорят, что их цель – на Юге выйти к Приднестровью. Там вроде бы тоже притесняют россиян.

Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что уже очевидно, какова будет следующая цель армии мародеров и насильников. Это еще раз доказывает, что Украина сегодня борется за безопасность всей Европы.

Заметьте ВСУ определенно выскажутся, – Подоляк о заявлениях Кремля захватить Юг и Донбасс

Аппетиты Москвы продолжают расти. Теперь они говорят, что их цель на Юге Украины – выход в Приднестровье, где якобы тоже притесняют россиян. Очевидно, что следующей целью армии мародеров и насильников будет Молдова,

– заявил Подоляк.

Циничное заявление России о Приднестровье

Ранее Рустам Миннекаев – исполняющий обязанности командующего войсками центрального военного округа России – заявил, что россияне хотят установить полный контроль над Донбассом и Югом Украины. Тогда захватчики надеются получить выход к Приднестровью, где "также обнаружили факты притеснения русскоговорящего населения".

Однако ВСУ героически защищают Украину, не оставляя врагу никаких шансов реализовать свои захватнические планы. По состоянию на 22 апреля известно, что украинские защитники уничтожили уже 21 200 россиян. Кроме того, Россия потеряла более 800 танков и более 170 самолетов.

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