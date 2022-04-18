Теперь для пересечения границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт: какие исключения

В Украине снова начала действовать норма по выезду за пределы страны только с загранпаспортом. Однако есть обстоятельства, по которым можно будет попасть за границу и с внутренними документами.

Об этом рассказал СМИ спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что пересечение границы четко регламентировано законодательством.

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По внутреннему паспортому выезжать сейчас нельзя

Есть постановление правительства 57, регламентирующее пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, которые дают право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди перечня нет,

– объяснил Демченко.

Лишь в первые две недели войны пограничники разрешали выезд с другими документами. Тогда это решение было согласовано со странами Евросоюза. Пересечь границу можно было с любыми документами, идентифицирующими личность.

Для детей иной порядок действий

Однако для детей порядок пересечения границы остается упрощенным. Они могут выехать только со свидетельством о рождении.

В каких случаях могут уезжать со внутренними паспортами:

если люди уезжают из районов, где ведутся боевые действия;

если они сопровождают людей с инвалидностью.

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Такие моменты решают прямо на границе.