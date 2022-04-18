Теперь для пересечения границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт: какие исключения
Источник:"Суспільне"
В Украине снова начала действовать норма по выезду за пределы страны только с загранпаспортом. Однако есть обстоятельства, по которым можно будет попасть за границу и с внутренними документами.
Об этом рассказал СМИ спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что пересечение границы четко регламентировано законодательством.
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По внутреннему паспортому выезжать сейчас нельзя
Есть постановление правительства 57, регламентирующее пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, которые дают право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди перечня нет,
– объяснил Демченко.
Лишь в первые две недели войны пограничники разрешали выезд с другими документами. Тогда это решение было согласовано со странами Евросоюза. Пересечь границу можно было с любыми документами, идентифицирующими личность.
Для детей иной порядок действий
Однако для детей порядок пересечения границы остается упрощенным. Они могут выехать только со свидетельством о рождении.
В каких случаях могут уезжать со внутренними паспортами:
- если люди уезжают из районов, где ведутся боевые действия;
- если они сопровождают людей с инвалидностью.
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