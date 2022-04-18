Про це розповів ЗМІ речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що перетин кордону чітко регламентований законодавством.
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За внутрішнім паспортом виїжджати зараз не можна
Є постанова уряду 57, яка регламентує перетин державного кордону. В тому числі, там визначено перелік документів, які дають право на перетин кордону. Так званого "внутрішнього паспорта громадянина України" серед того переліку немає,
– пояснив Демченко.
Лише в перші два тижні війни прикордонники дозволяли виїзд з іншими документами. Тоді це рішення погодили з країнами Євросоюзу. Перетнути кордон можна було з будь-якими документами, які ідентифікують особу.
Для дітей інший порядок дій
Проте для дітей порядок перетину кордону залишається спрощеними. Вони можуть виїхати лише зі свідоцтвом про народження.
У яких випадках можуть виїжджати з внутрішніми паспортами:
- якщо люди їдуть з районів, де ведуться бойові дії;
- якщо вони супроводжують людей з інвалідністю.
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