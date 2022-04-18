Таку інформацію повідомили у фейсбуці Державної прикордонної служби України.

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За попередніми даними, з України виїхали понад 28 тисяч людей, з них близько 19 тисяч перетнули кордон з Польщею, близько 9 тисяч поїхали до інших країн-членів ЄС та Молдови.

Щодо тих, хто повернувся до України, їх кількість близька до 29 тисяч осіб, приблизно 26 тисяч з них – українці. Держприкордонслужба повідомила, що за 17 квітня оформлено понад 380 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Служба звернула увагу громадян, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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