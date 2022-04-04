Теперь его только усилят, – Пионтковский о наступательном ударном оружии для Украины
Сейчас уже нет иллюзий по поводу закрытого неба руками Запада – они этого не будут делать. Впрочем, государства-союзники готовы обеспечить украинцев необходимым оружием, чтобы они смогли противостоять врагу.
Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас задает тон Великобритания.
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Программа наступательного оружия
Пионтковский отметил, что из Британии в Украину уже доставили противокорабельные ракеты (подготовка к российской высадке), дальнобойную артиллерию, которая гораздо эффективнее Stinger. Также на украинской земле уже есть мощные британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.
Словом, это уже будет выполняться программа наступательного ударного оружия. Теперь ее только усилят.
Пионтковский также подчеркнул, что это не столько реакция на ужасающие события в Украине, сколько динамика последних 2 – 3 дней.
К слову, в Украине впервые был применен самый современный портативный ракетный комплекс Starstreak. Вертолет захватчиков разлетелся на две части.
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