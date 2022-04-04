Теперь его только усилят, – Пионтковский о наступательном ударном оружии для Украины

Сейчас уже нет иллюзий по поводу закрытого неба руками Запада – они этого не будут делать. Впрочем, государства-союзники готовы обеспечить украинцев необходимым оружием, чтобы они смогли противостоять врагу.

Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас задает тон Великобритания.

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Программа наступательного оружия

Пионтковский отметил, что из Британии в Украину уже доставили противокорабельные ракеты (подготовка к российской высадке), дальнобойную артиллерию, которая гораздо эффективнее Stinger. Также на украинской земле уже есть мощные британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Словом, это уже будет выполняться программа наступательного ударного оружия. Теперь ее только усилят. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский также подчеркнул, что это не столько реакция на ужасающие события в Украине, сколько динамика последних 2 – 3 дней.

К слову, в Украине впервые был применен самый современный портативный ракетный комплекс Starstreak. Вертолет захватчиков разлетелся на две части.

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