Теперь купить сертификат не так просто, – интервью с Ляшко о COVID-19, мошенниках и зарплате
Источник:"Первые лица" на 24 канале
С появлением сертификатов вакцинации мошенники еще больше активизировались, придумав новые возможности для "заработка". Однако такие схемы не являются долговременными, ведь преступников быстро отслеживают.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также он рассказал о рейтинге Украины по COVID-19 и приоритетах на 2022 год.
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О "тысяче Зеленского" для вакцинированных
Президент вышел с инициативой о тысяче гривен за прививки. Я так понимаю, что это и для стимуляции людей, и для поддержки тех индустрий, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Вы не думаете, что это нужно было сделать еще год назад, чтобы предотвратить последствия?
Тут уже вопрос анализа, происходящего в других странах. Вакцинация в Украине началась тогда, когда в некоторых европейских странах уже был высокий процент привитых.
И опять же вакцинация останавливается на определенном проценте. Некоторые люди добровольно пришли, а дальше нужны были мотивирующие вещи.
Денежное вознаграждение ни в одной стране мира не дало прирост. Определенный процент был, но не дало.
Эта тысяча направлена именно на поддержку сфер экономики, которые "проседают" в связи с карантинными ограничениями. Там, где есть массовые мероприятия, но они не могут происходить:
- концерты;
- креативная индустрия;
- спортзалы.
Поэтому эта тысяча будет приходить тем, у кого в "Дия" есть зеленый сертификат. Ее можно использовать, купив либо билет, либо абонемент в спортзал или бассейн. И это тоже польза. И экономику поднимаем, и здоровый образ жизни.
Возможно, кого-то это еще будет стимулировать сделать прививку. Это я тоже не исключаю. Прежде всего тысяча – это поддержка сфер экономики, которые больше всего проседают. И это рациональный подход, поскольку не поддерживаем всех, а лишь тех, кому потребитель отдает предпочтение.
Это еще и стимулирует бизнес обеспечить определенный сервис и работу, чтобы к нему пришел потребитель, который вакцинирован и готовый принести эту тысячу гривен.
Те люди, у которых нет Дия, смогут воспользоваться этой возможностью?
Смогут. Будет несколько этапов. Надо дождаться 19 декабря, когда будет подробнее разъяснение.
Интервью с Виктором Ляшко в программе "Первые лица": смотрите видео
О мошенничестве на вакцинации
Насколько удалось побороть проблему с поддельными сертификатами о вакцинации?
Она действительно обнажила нам проблемы, которые существуют и в системе здравоохранения, и то, что происходит за ее пределами. То есть мошенники, которые даже не имеют никакого отношения к медицине, делали эти справки и продавали.
Однако совместными усилиями Национальной полиции, Службы безопасности Украины, кибербезопасности, Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации – мы комплексно включились и по состоянию на сегодня такого нет.
Сейчас может много появляться именно сообщений "продам", но купить сертификаты не так просто. До всех, кто продает, рано или поздно – а думаю, что рано – до них дойдет. Будут нести уголовную ответственность.
Однако то, что мы делаем с оцифровкой всех документов, которые сейчас идут – также делает большой шаг в преодолении проблемы поддельных документов.
Вы не знаете, сколько врачей наказали за подделку сертификатов?
Точную цифру не назову, но по всем больницам, где есть уголовные производства, Министерство здравоохранения делает представление на отстранение на период расследования как врача, так и главного врача.
Мы не хотим, чтобы где-то была системная вещь. То есть понимаем, что может врач допустить ошибку, заинтересоваться легкими деньгами и продать эту справку. Однако если в больнице это было системно и главный врач или его заместители об этом знали, то не может он занимать должность главного врача в учреждении здравоохранения.
Вы слышали, что сейчас эта тысяча за прививку также стала поводом для мошенников попробовать разводить людей на деньги? Звонят и пытаются узнать номера карточек, чтобы якобы перечислить эту тысячу.
Мы слышали и сегодня (6 декабря – 24 канал) на утреннем брифинге говорили, что от имени Министерства здравоохранения даже присылают сообщения, что если ты вакцинирован, то "можешь перейти, оставить номер карты и все необходимые данные". После этого, мол, "получишь" эту тысячу.
Поэтому сразу предупреждаем, что никаких сообщений ни от Минздрава, ни от других государственных структур пока нет. Только с 19 декабря через приложение Дия это будет введено.
Следите внимательно исключительно за государственными сайтами. Мошенников много, не надо вестись.
Ляшко сказал, как уберечься от мошенников / Фото 24 канала, Валентина Полищук
О приоритетах на 2022 год и зарплатах
Приняли бюджет на 2022 год. Довольны ли вы тем, сколько денег выделили на медицину?
Каждый из министров, наверное, хотел бы больше денег, чтобы именно на его министерство выделяли как можно больше. Для этого и существует правительство во главе с премьер-министром, чтобы сбалансировать бюджет, и удовлетворять и приоритеты и потребности. Нельзя делать все в одну сторону.
Главные показатели госбюджета на 2022 год / Инфографика 24 канала
Из успехов бюджета сферы здравоохранения – мы впервые с учетом прогнозируемых средств из местного бюджета перешли отметку в 200 миллиардов гривен в год на здравоохранение.
В этом бюджете это 223 миллиарда гривен. До этого было 198 миллиардов – это рост. Плюс в программу медицинской гарантии мы добавили 34 миллиарда гривен. Это для того, чтобы сделать базовый уровень зарплаты для врача 20 тысяч гривен, для медицинской сестры 13 тысяч 500 гривен. От этого двигаться дальше.
Мы стабилизируем, четко просчитаем тарифы. То есть эти 20 тысяч гривен и 13 тысяч 500 гривен придут к врачу через предоставление медицинской услуги, в учреждение здравоохранения.
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Больницы, предоставившие больше услуг, к которым едет больше пациентов, модернизируются, в которых появляются новейшие технологии – они будут получать все больше средств.
Однако мы не оставляем других врачей без денег, поэтому в этом бюджете появилась инновационная вещь, которой раньше не было.
Заложена отдельная программа – 100 миллионов гривен для поддержки врачей. Так называемые "подъемные", когда врач будет менять работу, специализацию.
Может менять территориально, когда будет переезжать из менее способной в более способную больницу. Например, человек развивает узкий профиль в хирургии, а в его больнице будет только общая хирургия, а он хочет расти.
Если он переезжает, Министерство здравоохранения будет дополнительно компенсировать переезд для того, чтобы он чувствовал себя комфортно.
Мы выстраиваем систему здравоохранения одинаково комфортно как для врачей, так и для пациентов. Для этого еще и инфраструктурные вещи происходят, которые не прошли прямо в бюджет здравоохранения, ведь попали в бюджет инфраструктуры.
Все кричат: "Это на дороги", но там заложена и полная реконструкция, техническое переоснащение, даже строительство новых корпусов в одной областной клинической больнице, в одной областной детской больнице, в каждом регионе нашей страны.
В каждой областной клинической больнице появляются вертолетные площадки, поскольку мы еще развиваем и аэромедическую эвакуацию.
Ляшко: "Заложено 100 миллионов гривен для поддержки врачей" / Фото 24 канала, Валентина Полищук
Сейчас это пилот, который есть в Киевской и Львовской областях. Но с постепенным расширением парка вертолетов Министерства внутренних дел, которое мы привлекаем для аэромедицинской эвакуации, мы увеличиваем и ареал, на который она распространяется.
В 2021 году 2,7 миллиарда гривен было потрачено на закупку препаратов для лечения деток с редкими заболеваниями. Это беспрецедентно большие цифры, раньше этого не было.
Балансируя в рамках этого бюджета, понимая, какие вызовы стоят перед системой здравоохранения, мы еще реагируем и на коронавирус второй год подряд. Несмотря на это система здравоохранения меняется.
Однако приоритетом 2022 года мы для себя определили именно обеспечение рыночных заработных плат, потом будем идти к достойным заработным платам медицинских работников.
Также инфраструктурные изменения. Они начнутся в 2022 году и закончатся к концу 2023 года. Говорится как о строительстве, так и о техническом переоснащении. У нас заложены деньги как для финансово-кредитных соглашений, так и для прямых закупок медицинского оборудования.
Речь идет о крупногабаритном дорогостоящем оборудовании, которого в стране не было:
- линейные ускорители;
- МРТ;
- КТ.
Какую цифру вы считаете достойной зарплатой для медика?
Сейчас мы реально на рыночных зарплатах. У медицинской сестры она была в 2 раза меньше, поэтому мы заложили рыночную заработную плату для медсестры, для врача она уже больше, чем рыночная. Однако должна быть достойной.
Престижность профессии врача должна говориться не только на словах, а ощущаться в действиях власти. Поэтому мы закладываем рост заработных плат с последующим его увеличением.
Мы заложили фундамент. Это реально было прогрессивное изменение и такого повышения заработных плат в Украине не было.
Вы слышали, что в Одесской области медики протестовали, потому что им не выплачивают зарплату? Они говорят, что им много месяцев уже не выплачивают "коронавирусные" по 300%, которые обещали?
Медики протестовали против кого? Я знаю, потому что мне сразу сообщил Департамент здравоохранения. Там вопрос в том, что в Одесской области в учреждениях областного подчинения начались изменения менеджмента.
Поскольку в одинаковых условиях финансирования кто-то может выплатить и 300% надбавки, и развивать учреждение, а кто-то не справлялся.
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Поэтому органы местного самоуправления, а в этом случае областной совет, у которого есть комиссия по вопросам здравоохранения и департамент здравоохранения ОГА, приняли решение и начали смену руководителей больниц.
По информации, которая есть у меня, вышедшие медицинские работники также требовали пересмотреть целесообразность занятой должности их руководителя.
Вопросы были не к системе, а к самому руководителю: "Почему он не выполнил то, что выполняется в больнице рядом?" У меня есть информация о результатах этого случая.
Там работает даже территориальное подразделение Национальной службы здоровья Украины для того, чтобы посмотреть, что им выплачивали, а что должны были. Задолженности по выплатам от НСЗУ там нет.
О рейтинге Украины по COVID-19
Украина постоянно находится в рейтингах стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом и самой высокой смертностью людей, которые переболели. Почему мы на уровне с такими странами, как Россия, США, если у нас гораздо меньше людей? Почему так произошло и кто виноват в том, что у нас ситуация одна из худших в мире
Разложим этот вопрос на 3 составляющие. Есть суточные летальные исходы, смертность и летальность. Часто мы, оперируя этими тремя факторами, говорим, что Украина в лидерах.
Если мы посмотрим на Европу с момента эпидемии и по сегодняшний день Украина занимает 18–20 место в пересчете количества летальных исходов у больных с коронавирусной инфекцией на миллион населения.
То есть мы не в лидерах и это факт, который можно посмотреть на любом аналитическом портале, в котором есть итоги с начала 2020 года.
Берем страну, которая зашла в волну. Она находится на пике, потом спадает, но все равно хвост летальных исходов имеет 2–3 недели с опозданием. Он догоняет этот пик. Сравниваем со страной, у которой еще пик не начинался, по суточным случаям.
Сегодня мы пик прошли, но у нас еще хвост летальных исходов тянется. Мы говорим о каждом летальном случае, произошедшем у человека, у которого установлена коронавирусная болезнь. Без разницы, есть эпидемия или нет, каждые 6 минут случается инсульт.
Ляшко: "Украина на 18–20 месте по летальности" / Фото 24 канала, Валентина Полищук
Вероятность того, что у человека, который болен коронавирусом случится инсульт – огромная, и человек умрет от инсульта. Однако он все равно у нас в статистику будет попадать как летальный случай инфицирования коронавирусом.
В дальнейшем, когда мы будем рассчитывать и смертность (показатель на 100 тысяч населения) или летальность (сколько летальных исходов от всех инфицированных) – будут появляться 2 величины. Всего из них, где коронавирус привел к летальному исходу.
Есть довольно низкий процент людей, которые попадают в больницы, если они вакцинированы против коронавируса.
Также весьма низкий процент людей, которые имеют летальный исход течения болезни, если они были вакцинированы.