Теперь мы "вежливые люди", - Ким показал захваченного российского пилота

5 марта 2022 , 16:04
Читати новину українською

Источник:

Виталий Ким в телеграмме

Российские орки теряют свои позиции по всем направлениям и с каждым днем терпят все больше неудач. Например, в Николаевской области задержали вражеского пилота.

Оккупанта "взяли" среди поля в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Мы убиваем мирный народ, – русский солдат в плену кается, что верил своим командирам

Теперь мы вежливые люди,
– сказал он, намекнув на ситуацию в Крыму в 2014-м.

Задержанный российский летчик: смотрите видео

 
 

 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Оксана Княжик