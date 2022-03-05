Теперь мы "вежливые люди", - Ким показал захваченного российского пилота
5 марта 2022 , 16:04Читати новину українською
Источник:Виталий Ким в телеграмме
Российские орки теряют свои позиции по всем направлениям и с каждым днем терпят все больше неудач. Например, в Николаевской области задержали вражеского пилота.
Оккупанта "взяли" среди поля в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Мы убиваем мирный народ, – русский солдат в плену кается, что верил своим командирам
Теперь мы вежливые люди,
– сказал он, намекнув на ситуацию в Крыму в 2014-м.
Задержанный российский летчик: смотрите видео
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