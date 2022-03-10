Теперь НАТО должно умолять о нашем вступлении, – Геращенко о компромиссе, на который можно пойти
Источник:"В гостях у Гордона"
Антон Геращенко заявил, что единственный компромисс, на который может пойти Украина – не находиться в НАТО. Однако есть условие подписания договоренностей с США и Великобританией о прямой военной поддержке.
Об этом советник главы Министерства внутренних дел сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
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Я думаю, что можно пойти на компромисс – не быть в НАТО. НАТО должно просить нас, чтобы мы согласились быть членом Североатлантического союза. НАТО не готово даже предоставить системы ПВО, не говоря уже о закрытии неба,
– сказал Антон Геращенко.
"Украинцы борются. Поэтому я думаю, что НАТО можно было бы пожертвовать при условии, если у нас будут прямые договоры с США и Великобританией о прямой военной поддержке", – добавил советник главы МВД.
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