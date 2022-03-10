Про це радник глави Міністерства внутрішніх справ повідомив у інтерв'ю Дмитру Гордону.

Читайте також Афганістан і Чечня здаються їм квіточками, – Геращенко про злиті розмови окупантів із ріднею

Я вважаю, що можна піти на компроміс – не бути в НАТО. Це НАТО має благати нас, щоб ми погодилися бути членом Альянсу. НАТО не готове навіть надати системи ППО, не кажучи вже про закриття неба,

– сказав Антон Геращенко.

"Українці борються. Тому я думаю, що НАТО можна було б пожертвувати за умови, якщо у нас будуть прямі договори зі США та Великою Британією про пряму воєнну підтримку", – додав радник очільника МВС.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Віталій Марків порівняв бойові дії 2014 та 2022 років: дивіться відео