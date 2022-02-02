Теперь подростки тоже могут получить тысячу гривен за вакцинацию: список услуг расширили

Кабмин распространил выплату тысячи гривен за COVID-вакцинацию для детей в возрасте от 14 лет и расширил список товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

В перечень, куда потратить средства, добавили услуги в сфере образования, культуры и спорта, товары спортивного назначения, печатные СМИ, школьные принадлежности и канцелярские изделия. Постановление вступит в силу с 7 февраля.

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С этого времени каждый гражданин Украины в возрасте от 14 лет, который получил 2 дозы COVID-вакцины, сможет получить тысячу гривен от государства. Но приобретение товаров по-прежнему будет происходить в безналичной форме.

Куда можно будет потратить деньги из программы "єПідтримка":

В сфере культуры и образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений);

В сфере физической культуры и спорта;

Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом;

Для приобретения книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий;

Для покупки лекарственных средств людям в возрасте от 60 лет.

Изменения в постановлении: сравнительная таблица

*Источник: телеграм-канал Алексея Гончаренко

Это еще не все: люди с инвалидностью получат бонус

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин поручит расширить услугу "єПідтримка". Вакцинированные граждане с инвалидностью 1 и 2 групп также могут потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммунальные услуги.