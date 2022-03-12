Теперь послужит ВСУ: воины ССО захватили новый вражеский беспилотник

У российской военной техники в Украине есть лишь два варианта – либо быть уничтоженной украинскими защитниками, либо быть захваченной ими. Одному из беспилотников выпал второй вариант.

Министерство обороны Украины опубликовало фотографию захваченного беспилотника врага. Бойцам ССО удалось захватить его полный комплект.

Стоящее Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен

Скорее всего, это "Элерон-3СВ", который разработан для воздушной разведки и наблюдения.

В Минобороны пообещали, что теперь этот беспилотник "стал на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю".

Стоит добавить, что это не впервые российские оккупанты бросают свою военную технику, которая впоследствии переходит в руки украинских военных. Украинцы уже воюют на трофейных танках и ББМ, а также используют и российские беспилотники.