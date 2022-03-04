Теперь точно Северная Корея: в России заблокировали Twitter

На территории России кроме Facebook заблокировали еще и Twitter. Власти РФ все больше хотят контролировать свободу слова и информационное поле своих граждан.

Сегодня, 4 марта, в РФ активно блокируют социальные сети. Диктатор очень боится правды.

Внимание Теперь как КНДР: Facebook в России официально заблокировали

Пользователи не могут войти в Twitter / Скриншот GlobalCheсk

К слову, ранее в Twitter ограничили доступ к российским государственным СМИ. Ранее к такому шагу прибегли в Meta (Facebook и Instagram), а также в Евросоюзе.

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