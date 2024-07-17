Как отныне будут вручать повестки: в Генштабе ответили, будут ли отправлять по почте

С 16 июля вручение повесток претерпело изменения. Отныне оно происходит не только лично под подпись лица.

Таким образом повестки будут присылать по почте, а именно заказным письмом. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует 24 Канал.

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Как будут вручать повестки с 17 июля

Человек или под подпись получает, или отказывается, опять же под подпись, или он возвращается. И таким образом считается, что повестка была доставлена,

– пояснил представитель оборонного ведомства.

Повестку могут прислать на адрес регистрации гражданина или адрес, указанный при обновлении данных. До 16 июля повестка считалась врученной, только когда лицо подписывало документ о получении.

Однако теперь все изменилось – если получатель физически не проживает по адресу регистрации или не обновил контактные или указал некорректный адрес при обновлении, то повестка все равно будет считаться врученной.

Поэтому именно для уточнения своих контактных данных военнообязанные и имели 60 дней с даты вступления в силу закона. Если лицо не получает повестку, отправленную по адресу его регистрации, то ТЦК может обратиться в полицию с целью ее розыска.

"Именно для этого существуют эти 60 дней, то есть для того, чтобы люди обновили свои данные – где они проживают, какой у них электронный адрес, какой у них телефон", – говорит Лазуткин.

По данным Генштаба, согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки Укрпочтой.