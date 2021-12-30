Соответствующее решение о переходе еще двух областей в желтую зону, которые последними оставались "красными", 28 декабря принял Кабинет Министров.

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В Украине нет "красных" областей

С полуночи 30 декабря Волынская и Запорожская области покинули красную карантинную зону и перешли в желтую. Сейчас в стране уже нет "красных" регионов, однако и "зеленых" пока что тоже.

В то же время благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций все украинцы смогут встретить Новый год без локдауна.



Волынская и Запорожская области последними вышли из красной зоны / Инфографика Минздрава

Запреты, действующие в желтой карантинной зоне

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров и учреждений культуры;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос.

Однако эти ограничения не действуют, если организаторы, работники заведений и посетители имеют один из документов:

желтый сертификат или бумажную справку 063-О;

зеленый сертификат;

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный COVID-сертификат (с разрешенными ВОЗ вакцинами);

отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;

сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, в желтой зоне запрещено очное обучение 5 – 11 классов, если 100% персонала учебного заведения не имеют хотя бы одной прививки от COVID-19.

Интересно! Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В то же время в правительстве заверили, что больше не планируют возвращаться к практике тотального локдауна.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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