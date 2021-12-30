Соответствующее решение о переходе еще двух областей в желтую зону, которые последними оставались "красными", 28 декабря принял Кабинет Министров.
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В Украине нет "красных" областей
С полуночи 30 декабря Волынская и Запорожская области покинули красную карантинную зону и перешли в желтую. Сейчас в стране уже нет "красных" регионов, однако и "зеленых" пока что тоже.
В то же время благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций все украинцы смогут встретить Новый год без локдауна.
Волынская и Запорожская области последними вышли из красной зоны / Инфографика Минздрава
Запреты, действующие в желтой карантинной зоне
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров и учреждений культуры;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос.
Однако эти ограничения не действуют, если организаторы, работники заведений и посетители имеют один из документов:
- желтый сертификат или бумажную справку 063-О;
- зеленый сертификат;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат (с разрешенными ВОЗ вакцинами);
- отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Кроме того, в желтой зоне запрещено очное обучение 5 – 11 классов, если 100% персонала учебного заведения не имеют хотя бы одной прививки от COVID-19.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
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