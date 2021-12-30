Відповідне рішення про перехід ще двох областей у жовту зону, які останніми залишалися "червоними", 28 грудня ухвалив Кабінет Міністрів.

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В Україні немає "червоних" областей

З півночі 30 грудня Волинська та Запорізька області залишили червону карантинну зону та перейшли у жовту. Наразі у країні вже немає "червоних" регіонів, однак і "зелених" поки що теж.

Водночас завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.



Волинська та Запорізька області останніми вийшли з червоної зони / Інфографіка МОЗ

Заборони, які діють у жовтій карантинній зоні

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів та закладів культури;

робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс.

Однак ці обмеження не діють, якщо організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:

жовтий сертифікат або паперову довідку 063-О;

зелений сертифікат;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

іноземний COVID-сертифікат (з дозволеними ВООЗ вакцинами);

негативний ПЛР-тест або тест на антиген;

сертифікат про одужання від коронавірусу.

Крім того, у жовтій заборонена очне навчання 5 – 11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від COVID-19.

Цікаво! Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Водночас в уряді запевнили, що більше не планують повертатися до практики тотального локдауну.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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