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      Теперь чиновникам невыгодно воровать: Всемирный банк приветствовал новый украинский закон

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      Всемирный банк поддержал закон о наказании за незаконное обогащение / Коллаж 24 канала

      Зеленский подписал закон, который вводит конфискацию имущества у чиновников, которое те не смогут подтвердить своими законными доходами. Всемирный банк приветствовал это решение и назвал документ "мощным инструментом" в руках украинских антикоррупционных органов.

      Всемирный банк поздравил в фейсбуке подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским закона о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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      Документ, по мнению World Bank Ukraine, "заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников".

      Гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины,
      – отметили в банке.

      Закон о незаконном обогащении: главное

      ► 31 октября Рада приняла законопроект о "конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Документ с регистрационным номером 1031 25 ноября подписал президент Зеленский.

      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет – в материале 24 канала.

      ► Теперь Уголовный кодекс дополнят новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", которая предусматривает, что получение чиновниками активов, стоимость которых превышает законные доходы на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан (110 500 гривен) – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Например, если чиновник заработал за год 200 000 гривен, а купил автомобиль за 310 500 гривен и не может доказать, откуда взялась остальная сумма – государство имеет право этот автомобиль конфисковать.

      ► Изменения внесены и в Гражданский процессуальный кодекс. Теперь дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Причем активы – это не только имущество, но и деньги на банковских счетах, имущественные права, криптовалюта, а также работы или услуги, предоставленные чиновнику.

      В слишком обтекаемом платье: Селена Гомес засветила пышную грудь на красной дорожке
      25 ноября
      183
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Всемирный банк Деньги Коррупция Законодательство Новости Украины
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