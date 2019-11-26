Тепер чиновникам невигідно буде красти: Світовий банк привітав новий український закон

Зеленський підписав закон, який запроваджує конфіскацію майна у чиновників, яке ті не зможуть підтвердити своїми законними доходами. Світовий банк привітав це рішення та назвав документ "потужним інструментом" в руках українських антикорупційних органів.

Світовий банк привітав у фейсбуці підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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Документ, на думку World Bank Ukraine, "заповнює критичні прогалини в основних засадах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ та САП потужний правовий інструмент у боротьбі із корупцією серед високопосадовців".

Цивільна конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України,

– зазначили в банку.

Закон про незаконне збагачення: головне

► 31 жовтня Рада прийняла законопроєкт про "конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". Документ з реєстраційним номером 1031 25 листопада підписав президент Зеленський.

Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація й ув'язнення на 10 років – у матеріалі 24 каналу.

► Тепер Кримінальний кодекс доповнять новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", яка передбачає, що набуття чиновниками активів, вартість яких перевищує законні доходи на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (110 тисяч 500 гривень) – карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наприклад, якщо чиновник заробив за рік 200 тисяч гривень, а купив автомобіль за 310 тисяч 500 гривень і не може довести, звідки взялася решта суми – держава має право цей автомобіль конфіскувати.

► Зміни внесено й до Цивільного процесуального кодексу. Тепер справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд. Причому активи – це не лише майно, а й гроші на банківських рахунках, майнові права, криптовалюти, а також роботи чи послуги, надані чиновнику.