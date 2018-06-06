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Теперь деньги россиян из банков Кипра могут превратиться в пепел, – Яковина

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Теперь деньги россиян из банков Кипра могут превратиться в пепел, – Яковина
Теперь деньги россиян из банков Кипра могут превратиться в пепел, – Яковина / sharij.net

Кипрские банки, как по команде, объявили о том, что закроют счета всех офшорных компаний, принадлежащих гражданам РФ. Кроме того, стали закрывать счета тех россиян, кто оказался под американскими санкциями.

Об этом сообщил в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист Иван Яковина.

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По словам журналиста, это просто было очень удобно для банков Кипра, ведь теперь денежки россиян могут превратиться в пепел, а в Лондоне несколько сотен россиян оказались фигурантами расследований о происхождении капиталов, вложенных в британскую экономику.

Если какой-нибудь генерал ФСБ не сможет доказать, что свои 20 миллионов долларов он честно заработал, то деньги арестуют, конфискуют, а его выкинут домой – к родным березам,
– сказал Яковина.

Журналист в своем видеоблоге отметил, что таким образом, Мероприятие проводит принудительную репатриацию российских олигархов, которые разгулялись по всему миру. "Им так объясняют: что пока в самой России остается тоталитарный режим, никто их не будет считать частью мировой элиты. Сначала демократия и свобода в ваших странах, а потом уже легализация", – добавил он.

Иван Яковина сообщил, что Мероприятие абсолютно ясно поставило перед путинскими боярами выбор: или у них все отбирают и в Европу не пускают, или они как-то избавляются от Путина. После этого им деньги вернут, и из приличного общества грязными тряпками гнать не будут.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 6 июня 2018

 

Теги: Новости России Кипр Санкции Деньги Банки
Источник: 24 Канал
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