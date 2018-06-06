Тепер гроші росіян з банків Кіпру можуть перетворитися на попіл, – Яковина

Кіпрські банки, як по команді, оголосили про те, що закриють рахунки всіх офшорних компаній, що належать громадянам РФ. Крім того, стали закривати рахунки тих росіян, хто опинився під американськими санкціями.

Про це повідомив у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст Іван Яковина.

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За словами журналіста, це просто було дуже зручно для банків Кіпру, адже тепер грошики росіян можуть перетворитися на попіл., а у Лондоні кілька сотень росіян виявилися фігурантами розслідувань про походження капіталів, вкладених в британську економіку.

Якщо який-небудь генерал ФСБ не зможе довести, що свої 20 мільйонів доларів він чесно заробив, то гроші заарештують, конфіскують, а його викинуть додому – до рідних беріз,

– сказав Яковина.

Журналіст у своєму відеоблозі зазначив, що таким чином, Захід проводить примусову репатріацію російських олігархів, які розгулялися по всьому світу. "Їм так пояснюють: що поки в самій Росії залишається тоталітарний режим, ніхто їх не буде вважати частиною світової еліти. Спочатку демократія і свобода в ваших країнах, а потім вже легалізація", – додав він.

Іван Яковина повідомив, що Захід абсолютно ясно поставив перед путінськими боярами вибір: або у них все відбирають і в Європу не пускають, або вони якось позбавляються від Путіна. Після цього їм гроші повернуть, і з пристойного товариства брудними ганчірками гнати не будуть.

Відео повного випуску "Безумный мир" за 6 червня 2018