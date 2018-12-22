Теперь Львовщина: еще один приход УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины

Приход святых апостолов Петра и Павла города Жовквы во Львовской области присоединился к Православной церкви Украины. Соответственное решение приняли во время приходского совета во главе с настоятелем храма.

Об этом сообщил настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook.

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"Уважительно сообщаем, что сегодня, 22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовквы присоединился к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", – отметил Каюмов.



В комментарии Zaxid.net Маркиян Каюмов сообщил, что это решение было принято в пятницу, 21 декабря, во время заседания приходского совета.

Издание отмечает, что Каюмов также является представителем Львовской епархии Московского патриархата. Zaxid.net он сказал, что решение о его дальнейшей работе на этом посту будет принято позже.

Отметим, что ранее стало известно, что на Винничине уже 4 бывших прихода УПЦ МП присоединились к новосозданной Православной церкви Украины.

Напомним, 22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии на свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.