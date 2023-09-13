Дождливо, но будет тепло: прогноз погоды в Украине на 14 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 14 сентября, почти всю Украину накроют дожди. Впрочем, они не будут такими затяжными и скучными, как, например, в ноябре, так что скоро из-за туч снова выглянет солнышко.
14 сентября в Украине ждем комфортных +25...+27 градусов с кратковременными дождями и переменной облачностью. Берите зонтики, легкую верхнюю одежду и наслаждайтесь осенними прогулками после работы или во время обеденного перерыва!
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Какой будет погода в Украине 14 сентября
Синоптики прогнозируют ночью в четверг 14 сентября без осадков, утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди и грозы.
Температура будет составлять ночью +9...+14 градусов, в западных и южных областях до +19 градусов. Днем будет +23...+28 градусов, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны +20...+25 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
Хотя прогноз обещает дожди по всей стране, температура все еще высокая, поэтому предупреждение о пожарной опасности актуально.
13 – 16 сентября в Украине, кроме Ивано-Франковской, 14 сентября и Волынской, 14 – 16 сентября и Львовской, Закарпатской, 15 – 16 сентября и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Почти по всей Украине 14 сентября будет высокий уровень пожарной опасности, поэтому следует придерживаться простых правил:
- не жгите сухую стерню;
- не охотьтесь в лесах;
- не заезжайте в лес машиной;
- не оставляйте окурки в лесу и тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся веществом;
- обязательно потушите костер после отдыха.
Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!
Пожарная опасность 14 сентября 2023 года / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +25...+27
- Винница +25...+27
- Одесса +25...+27
- Николаев +26...+28
- Херсон +24...+26
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +23...+25
- Донецк +21...+23
- Луганск +19…+21
- Харьков +21…+23
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр