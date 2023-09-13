Дождливо, но будет тепло: прогноз погоды в Украине на 14 сентября

В четверг, 14 сентября, почти всю Украину накроют дожди. Впрочем, они не будут такими затяжными и скучными, как, например, в ноябре, так что скоро из-за туч снова выглянет солнышко.

14 сентября в Украине ждем комфортных +25...+27 градусов с кратковременными дождями и переменной облачностью. Берите зонтики, легкую верхнюю одежду и наслаждайтесь осенними прогулками после работы или во время обеденного перерыва!

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Какой будет погода в Украине 14 сентября

Синоптики прогнозируют ночью в четверг 14 сентября без осадков, утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди и грозы.

Температура будет составлять ночью +9...+14 градусов, в западных и южных областях до +19 градусов. Днем будет +23...+28 градусов, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны +20...+25 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

Хотя прогноз обещает дожди по всей стране, температура все еще высокая, поэтому предупреждение о пожарной опасности актуально.

13 – 16 сентября в Украине, кроме Ивано-Франковской, 14 сентября и Волынской, 14 – 16 сентября и Львовской, Закарпатской, 15 – 16 сентября и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Почти по всей Украине 14 сентября будет высокий уровень пожарной опасности, поэтому следует придерживаться простых правил:

не жгите сухую стерню;

не охотьтесь в лесах;

не заезжайте в лес машиной;

не оставляйте окурки в лесу и тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся веществом;

обязательно потушите костер после отдыха.

Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!

Пожарная опасность 14 сентября 2023 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +23...+25

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +23...+25

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +25...+27

Винница +25...+27

Одесса +25...+27

Николаев +26...+28

Херсон +24...+26

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +25...+27

Сумы +22...+24

Полтава +23...+25

Днепр +23...+25

Запорожье +23...+25

Донецк +21...+23

Луганск +19…+21

Харьков +21…+23

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / Укргидрометцентр