14 вересня в Україні чекаємо на комфортні +25...+27 градусів із короткочасними дощами та мінливою хмарністю. Тож беріть парасольки, легенький верхній одяг і насолоджуйтесь осінніми прогулянками після роботи чи під час обідньої перерви!
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Якою буде погода в Україні 14 вересня
Синоптики прогнозують уночі в четвер 14 вересня без істотних опадів, уранці та вдень в Україні, окрім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі та грози.
Температура становитиме вночі +9...+14 градусів, у західних та південних областях до +19 градусів. Удень буде +23...+28 градусів, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни +20...+25 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
Хоча прогноз обіцяє дощі по всій країні, температура все ще висока, тож попередження про пожежну небезпеку актуальне.
13 – 16 вересня в Україні, крім Івано-Франківської, 14 вересня й Волинської, 14 – 16 вересня й Львівської, Закарпатської, 15 – 16 вересня й Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Майже по всій Україні 14 вересня буде високий рівень пожежної небезпеки, тому слід дотримуватися простих правил:
- не паліть суху стерню;
- не полюйте в лісах;
- не заїжджайте в ліс автівкою;
- не залишайте недопалки в лісі та ганчірки, просочені легкозаймистою речовиною;
- обов'язко загасіть багаття після відпочинку.
Якщо помітили займання – телефонуйте 101!
Пожежна небезпека 14 вересня 2023 року / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +25...+27
- Вінниця +25...+27
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +21...+23
- Луганськ +19…+21
- Харків +21…+23
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр