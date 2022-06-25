Тепло и жара вернутся, но возможны и дожди: прогноз погоды на 25 июня

В субботу, 25 июня, в Украину вернется теплая и даже жаркая погода. Воздух прогреется до +29 градусов.

Немного меньших температур могут ожидать жители Центра и Юга Украины. Там температура будет достигать +22...+25 градусов.

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Дожди никуда не денутся

Хотя летнее тепло и порадует, но дожди все равно не отпустят территорию Украины. Также будет ветрено. Синоптики Наталья Диденко сообщает, что следует ожидать восточного ветра и северо-восточного. В то же время он будет умеренный, при грозах порывистый и будет приближаться к сильному.

Наши предки в этот день следили за облаками. Там могут быть даже грозы. Немного будет дождь на Севере, а на Западе будет сухо и без осадков.

Юг охватит дожди в ближайшую ночь, но влажность на день задержится только в Крыму.

Исходя из данных Укргидрометцентра, самая высокая температура воздуха, которую можно ожидать в Украине 25 июня – это +29 градусов. Такое тепло будет в основном в западных областях государства. В то же время, самая низкая температура воздуха, которую обещают синоптики – это +22 градуса тепла. Такую цифру на термометрах смогут увидеть жители Востока и Юга.

Погода в Киеве

Жителям Киева также следует быть готовыми к дождю. Осадки вполне возможны местами, а иногда и с грозой. Но тем не менее, температура воздуха достигнет +26 градусов.

При этом Диденко предупредила, что дожди 26 июня будут "веерообразными". То есть могут выпасть в любом месте и в любое время. Поэтому не стоит выходить куда-то без зонта.

Прогноз погоды в регионах на 25 июня

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +26..+28

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +25...+27

Сумы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +23...+25

Киев – +24...+26



Погода в Украине на 25 июня / Фото Укргидрометцентра