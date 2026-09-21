Ранее благодаря диалогу между городскими властями, представителями общественности и экспертами удалось найти компромисс. Такое мнение высказал народный депутат VIII созыва Александр Черненко, отметив, что если теплотрассу не достроить, то повреждение ТЭЦ-5 может оставить целый район без отопления.

Почему эта теплотрасса имеет критически важное значение?

В Голосеевском районе Киева прокладывают резервную тепломагистраль, которая должна обеспечить зимой резервное теплоснабжение жителей жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. После прошлой зимы важность этого объекта не вызывает сомнений. В случае повреждения или аварийной остановки ТЭЦ-5, как говорит Александр Черненко, именно новая теплотрасса должна обеспечить резервную подачу тепла в Теремки.

По его словам, проект доработали, чтобы сохранить около 160 деревьев. Сейчас на подготовленном участке начались земляные работы по прокладке теплотрассы, где отдельные активисты пытаются заблокировать работу строительной техники и коммунальных служб.

Народный депутат убежден: сегодня важно придерживаться согласованного плана действий, в частности сохранить деревья в соответствии с обновленной схемой, завершить строительство теплотрассы и восстановить территорию после проведения работ.

В этой ситуации всем нужна хладнокровность, чтобы зимой не остаться без тепла. Блокируя технику сегодня, следует осознавать последствия – из-за задержки работ тысячи киевлян могут остаться без тепла,

– подчеркнул Александр Черненко.

"Речь идет о 183 жилых домах, 3 больницах, около 20 школ и детских садов – в общей сложности более 200 тысяч киевлян. Холода приближаются, поэтому работы нужно завершить вовремя, а не в авральном режиме уже после начала российских атак на энергетическую инфраструктуру столицы", – пояснил Черненко.

Напомним, по итогам встречи представителей городских властей с жителями этих жилых массивов еще ранее удалось достичь компромиссного варианта строительства. Он предусматривает вырубку всего 10 деревьев, а 160 удастся сохранить.