"Теплый прием": делегацию российских оккупантов в Анталии встретили песней о Байрактаре

В Анталии люди устроили "теплый прием" делегации российских оккупантов и спели песню о Байрактаре.

Люди вышли в поддержку Украины по улице Анталии, чтобы показать российской делегации свое отношение к агрессору.

Внимание Пожалуй, у Лаврова свой последний iPhone, – Кулеба потролил Лаврова

Что известно о встречах Лаврова и Кулебы

Главной темой переговоров стал вопрос создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Особенно, из Мариуполя, находящегося в осаде.

Кроме того, дипломаты говорили о 24-часовом перемирии для решения всех актуальных вопросов. Однако о прекращении огня стороны не договорились. Кулеба подчеркнул, что желание достичь этой договоренности никак не связано с капитуляцией или исполнением требований Путина.

Брифинг Дмитрия Кулебы после встречи с Лавровым: смотрите видео