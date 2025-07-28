Вокруг был запах дыма и сгоревших тел, азовец рассказал об ужасах теракта в Еленовке

Боец "Азова" с позывным "Крафт" пережил ужасы плена и был ранен во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. На тот момент воину было 22 года. Он был на грани жизни и смерти, но вылечился и вернулся в дом во время обмена.

Свою историю пребывания в Еленовке, в частности во время теракта, "Крафт" рассказал в интервью 24 Каналу.

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Как "Крафт" пережил российский плен и почему едва не погиб после теракта в Еленовке?

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российская армия ударила по бараку в Оленевке, где находились 193 украинских военнопленных. вражеский теракт унес жизни 53 украинцев.

"Крафт" смог самостоятельно выйти из разрушенного здания, имея серьезное ранение. Он рассказал, что во время атаки не слышал взрывов, потому что спал, но проснулся из-за жгучей боли в спине. Оглянувшись. он увидел. что на кроватях рядом нет людей. Он осмотрел себя и понял, что его конечности целы, а кровотечений нет. Тогда воин понял, что имеет ранение брюшной полости.

Я понял, что это внутреннее кровотечение и на тот момент уже надеялся, что это все, что, похода, отмучился. Потому что учитывая тот уровень медицинской помощи, который нам оказывали на Оленевке, а это примерно никакой, то я понимал, что внутреннее кровотечение надо останавливать только медикаментозно, а медикаментозно мне здесь никто ничем не поможет,

– рассказал "Крафт".

Когда военный решил уходить, на него упала обожженная стекловата. Бывший военнопленный поделился, что доставал ее из-под кожи даже после того, как вернулся в сентябре.

Спасло воина то, что его кровать находилась в углу барака и пламя до него не дошло. "Крафт" принял решение скорее убираться оттуда.

Воин видел все собственными глазами – сожженные кровати и погибших собратьев. Он чувствовал, как пахнет дымом и сгоревшими телами. Сильную боль "Крафт" почувствовал только минут через 5, когда дошел до ворот.

"Тогда я вышел на улицу и улегся в ближайшем на тот момент для меня понятном безопасном месте, где ничего не горело. Ко мне принесли парня без ноги, кажется. Я еще пытался ему из подручных тряпок накрутить турникет, отдал свою куртку", – поделился воин.

В то время ребята еще пытались кого-то спасать, тушить пламя. Но "Крафт" с собратьями, которые остались живыми решили, что времени нет и надо пробираться сквозь забор. Так они вышли на аллею.

По словам воина, уже там появились работники колонии, которые приказали всем выйти на улицу. Для привлечения внимания оккупанты стреляли в воздух.

Так "Крафт" пролежал до утра, побратим по кличке "Лемко", не давал ему заснуть. Через некоторое время к ребятам пришли украинские военнопленные медики. Они начали сортировать раненых, определяя, кому можно помочь на месте.

"Крафта" повезли на операцию вместе с другими пленными. За время дороги несколько пострадавших умерли. Воину повезло приехать в больницу живым.

Я едва мог говорить, и помню все очень плохо, отрывками, но тогда сказал ей (санитарке – 24 Канал) какой-то диагноз, который мне продиктовали наши ребята, военнопленные медики. Тогда эта женщина отбрасывает с меня одеяло и видит, что подо мной в носилках много крови. Она хватается за голову, начинает мерить давление, а оно 60 на 40 – это две цифры, которые я так и запомнил. Она еще такая говорит: "Ну ты не можешь уже быть живым", а я лишь ответил, даже промямлил, что "как видите",

– рассказал "Крафт".

Воину поставили капельницу и вызвали еще одну "скорую". Его привезли в медучреждение, где было лучшее хирургическое отделение. Там "Крафта" прооперировали и он находился там до начала сентября.

Хирург рассказал "Крафту", что в его теле на момент операции осталось 1 – 1,5 литра крови. Однако организм военного был сильный и смог выдержать такой критически низкий уровень.

"Я когда отошел от наркоза и меня перевели из реанимационного отделения, ко мне приходил хирург, чтобы посмотреть, как я. И он спрашивал, или я спортсмен, а я такой – ну да, всю жизнь занимался чем-то разным – то футболом, то волейболом, то легкой атлетикой. Он тогда сказал: "Тебе очень повезло, потому что тебя сердце выкачало. Люди с такой кровопотерей, как у тебя, не выживают". Я тогда подумал, ну супер", – вспоминает "Крафт".

В сентябре 2022 года военнопленного обменяли и после пережитых ужасов он вернулся к спокойной жизни.