В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками: видео, фото с места происшествия
На Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус с около двадцати заложниками. В городе уже введен план перехват "Заложник", а сам нападающий якобы "борется с системой".
Территорию вокруг окружила полиция, которая не пропускает к транспорту прохожих. Об этом сообщает "Общественное Волынь" с места события.
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Пока правоохранители не знают, какое количество заложников захватил злоумышленник, ориентировочно их около 20-ти.
Как сообщает журналист, с одной стороны у автобуса выбиты окна. Соответствующие фото уже просочились в сеть. Очевидчи сообщают: слышали выстрелы и звуки выбитых стекол.
Поврежденные окна в захваченного в Луцке автобуса / Фото "Волынские новости"
Автоматная очередь из выстрелов также попала на видео от очевидцев. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то от этих выстрелов.
В Луцке мужчина захватил автобус – видео автоматной очереди выстрелов (18+)
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Из-за инцидента в Волынской области ввели оперативный план "Заложник". Центр Луцка перекрыт, троллейбусы прекратили свое движение.
Через час после первого сообщения об инциденте, в центр Луцка согнали бронетехнику и военных в полной амуниции. Они окружили центр города.
Бронетехника в центре Луцка / Фото с телеграм-канала ХС-Харьков
По периметру выставили военных в амуниции / Фото из телеграм-канала ХС-Харьков
Захват заложников в Луцке / Фото "Волынских новостей"
Что известно сейчас о захвате заложников
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Мужчина таким образом протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в твиттере. Правда, никаких конкретных требований не обнародовал.