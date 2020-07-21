На Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус с около двадцати заложниками. В городе уже введен план перехват "Заложник", а сам нападающий якобы "борется с системой".

Территорию вокруг окружила полиция, которая не пропускает к транспорту прохожих. Об этом сообщает "Общественное Волынь" с места события.

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Пока правоохранители не знают, какое количество заложников захватил злоумышленник, ориентировочно их около 20-ти.

Как сообщает журналист, с одной стороны у автобуса выбиты окна. Соответствующие фото уже просочились в сеть. Очевидчи сообщают: слышали выстрелы и звуки выбитых стекол.

Поврежденные окна в захваченного в Луцке автобуса / Фото "Волынские новости"

Автоматная очередь из выстрелов также попала на видео от очевидцев. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то от этих выстрелов.

В Луцке мужчина захватил автобус – видео автоматной очереди выстрелов (18+)

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Из-за инцидента в Волынской области ввели оперативный план "Заложник". Центр Луцка перекрыт, троллейбусы прекратили свое движение.

Через час после первого сообщения об инциденте, в центр Луцка согнали бронетехнику и военных в полной амуниции. Они окружили центр города.



Бронетехника в центре Луцка / Фото с телеграм-канала ХС-Харьков



По периметру выставили военных в амуниции / Фото из телеграм-канала ХС-Харьков

Захват заложников в Луцке / Фото "Волынских новостей"

Что известно сейчас о захвате заложников