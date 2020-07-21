У Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками: відео, фото з місця події
На Театральному майдані у Луцьку чоловік захопив автобус із близько двадцятьма заручниками. У місті вже введено план перехоплення "Заручник", а сам нападник нібито "бореться із системою".
Територію навколо оточила поліція, яка не пропускає до транспорту перехожих. Про це повідомляє "Суспільне Волинь" з місця події.
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Поки правоохоронці не знають, яку кількість заручників захопив зловмисник, орієнтовно їх близько 20-ти.
Як повідомляє журналіст, з одного боку в автобуса вибиті вікна. Відповідні фото вже просочилися у мережу. Очевидчі повідомляють: чули постріли і звуки вибитих шибок.
Пошкоджені вікна у захопленого в Луцьку автобусі / Фото "Волинські новини"
Автоматна черга із пострілів також потрапила на відео від очевидців. Наразі невідомо, чи хтось постраждав від цих пострілів.
У Луцьку чоловік захопив автобус – відео автоматної черги пострілів (18+)
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Через інцидент у Волинській області ввели оперативний план "Заручник". Центр Луцька перекритий, тролейбуси припинили свій рух.
Через годину після першогро повідомлення про інцидент, у центр Луцька зігнали бронетехніку та військових у повній амуніції. Вони оточили центр міста.
Бронетехніка у центрі Луцька / Фото з телеграм-каналу ХС-Харьков
По периметру виставили військових в амуніції / Фото з телеграм-каналу ХС-Харьков
Захоплення заручників у Луцьку / Фото "Волинських новин"
Що відомо наразі про захоплення заручників
- Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Чоловік пригрозив підірвати автобус. Він зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- чоловік таким чином протестує проти системи. Свої вимоги він начебто опублікував у твітері. Щоправда, жодних конкретних вимог не оприлюднив.