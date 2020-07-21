На Театральному майдані у Луцьку чоловік захопив автобус із близько двадцятьма заручниками. У місті вже введено план перехоплення "Заручник", а сам нападник нібито "бореться із системою".

Територію навколо оточила поліція, яка не пропускає до транспорту перехожих. Про це повідомляє "Суспільне Волинь" з місця події.

Детальніше Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю

Поки правоохоронці не знають, яку кількість заручників захопив зловмисник, орієнтовно їх близько 20-ти.

Як повідомляє журналіст, з одного боку в автобуса вибиті вікна. Відповідні фото вже просочилися у мережу. Очевидчі повідомляють: чули постріли і звуки вибитих шибок.



Пошкоджені вікна у захопленого в Луцьку автобусі / Фото "Волинські новини"

Автоматна черга із пострілів також потрапила на відео від очевидців. Наразі невідомо, чи хтось постраждав від цих пострілів.

У Луцьку чоловік захопив автобус – відео автоматної черги пострілів (18+)

Попередждаємо! На відео присутня ненормативна лексика

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Через інцидент у Волинській області ввели оперативний план "Заручник". Центр Луцька перекритий, тролейбуси припинили свій рух.

Через годину після першогро повідомлення про інцидент, у центр Луцька зігнали бронетехніку та військових у повній амуніції. Вони оточили центр міста.



Бронетехніка у центрі Луцька / Фото з телеграм-каналу ХС-Харьков



По периметру виставили військових в амуніції / Фото з телеграм-каналу ХС-Харьков

Захоплення заручників у Луцьку / Фото "Волинських новин"

Що відомо наразі про захоплення заручників