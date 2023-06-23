Об этом 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк. Россия точно поплатится за все угрозы, нужно время. Поэтому нам не нужно останавливаться на половине пути.

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Россия это неуклюжее, безобразное государство, не имеющее права на существование. Ядерная угроза, ядерный шантаж будет продолжаться, но в любом случае мы свою работу делаем, двигаемся вперед. К большому сожалению, все может произойти. Живем в такое страшное историческое время,

– отметил Давидюк.

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Единственное спасение – наши защитники и защитницы

Как отметил Давидюк, до саммита НАТО ядерные угрозы со стороны России будут ужесточаться, а после завершения будут стихать.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 – 12 июля. Внимание будет приковано к отношениям Украины с военным альянсом.

Запад до сих пор жестко не отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, а пока не реагирует на угрозы Кремля – взорвать крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

Это все лежит на наших плечах. Нам нужно быть на страже того, что единственным спасением для Украины могут быть исключительно наши войска, политические и демократические шаги, чрезвычайно важные. С этим нам определенное время придется жить, пока мы не демонтируем кремлевский режим,

– сказал Давидюк.

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