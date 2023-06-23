Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Росія точно поплатиться за всі погрози, треба час. Тому нам не треба зупинятися на половині шляху.
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Росія це незграбна, потворна держава, яка не має права на існування. Ядерна загроза, ядерний шантаж триватиме, але в будь-якому випадку ми свою роботу робимо, рухаємося вперед. На превеликий жаль, все може статися. Живемо в такий страшний історичний час,
– зазначив Давидюк.
Давидюк відреагував на погрози Путіна: дивитись відео
Єдиний порятунок – наші захисники і захисниці
Як зазначив Давидюк, до саміту НАТО ядерні погрози з боку Росії ставатимуть жорсткішими, а після завершення – стихатимуть.
Захід досі жорстко не відреагував на підрив Каховської ГЕС, а наразі не реагує на погрози Кремля – підірвати найбільшу атомну електростанцію в Європі.
Це все лежить на наших плечах. Нам треба бути на сторожі того, що єдиним порятунком для України можуть бути виключно наші війська, політичні та демократичні кроки, які є надзвичайно важливими. З цим нам певний час доведеться жити, поки ми не демонтуємо кремлівський режим,
– сказав Давидюк.
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