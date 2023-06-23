Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Росія точно поплатиться за всі погрози, треба час. Тому нам не треба зупинятися на половині шляху.

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Росія це незграбна, потворна держава, яка не має права на існування. Ядерна загроза, ядерний шантаж триватиме, але в будь-якому випадку ми свою роботу робимо, рухаємося вперед. На превеликий жаль, все може статися. Живемо в такий страшний історичний час,

– зазначив Давидюк.

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Єдиний порятунок – наші захисники і захисниці

Як зазначив Давидюк, до саміту НАТО ядерні погрози з боку Росії ставатимуть жорсткішими, а після завершення – стихатимуть.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Увага буде прикута до відносин України з військовим альянсом.

Захід досі жорстко не відреагував на підрив Каховської ГЕС, а наразі не реагує на погрози Кремля – підірвати найбільшу атомну електростанцію в Європі.

Це все лежить на наших плечах. Нам треба бути на сторожі того, що єдиним порятунком для України можуть бути виключно наші війська, політичні та демократичні кроки, які є надзвичайно важливими. З цим нам певний час доведеться жити, поки ми не демонтуємо кремлівський режим,

– сказав Давидюк.

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