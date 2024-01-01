О том, какой стала жизнь в селе Гроза после российского теракта, в своем репортаже рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. На примере одной семьи она показала, как изменил Грозу российский теракт.

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История семьи Козырей

Валентина Козырь из-за российского теракта в селе Гроза потеряла четырех ближайших людей, и еще два десятка отдаленных родственников и друзей.

В теракте погиб ее сын Игорь Козырь, двоюродный брат погибшего военного Андрея Козыря, которого 5 октября хоронили всем селом в момент прилета российской ракеты. Также трагедия унесла жизни его 8-летнего сына Ивана, его отца Анатолия и сестры Ольги.

Теперь самая большая ценность Валентины – разбитый телефон ее сына Игоря. На его снятых фотографиях и видео можно увидеть, как Гроза живет накануне трагедии.

Мне очень трудно. Я каждый день плачу. Иногда забудусь, а потом снова вспоминаю, что их нет… – рассказала Валентина.

В ее семье осталось трое люди: она, тяжело раненная невестка и внук. Теперь большинство жизни Валентины – это воспоминания о погибших. Она часто навещает своих родственников на кладбище, а когда у нее есть возможность рассказать о них, то чувствует облегчение.

Как семья Козырей пытается жить дальше

Ее внук Влад учится онлайн, а больше всего интересуется информационными технологиями. Говорит, что ему интересно создавать что-нибудь новое, и что уже начал проходить специальные курсы для этого. Из-за российского теракта парень потерял маму и дядю, а в начале войны именно он уговорил бабушку уехать из Грозы, чтобы не находиться под оккупацией.

Мы уехали из оккупации благодаря Владу. Мама не захотела, но он (уговорил уехать – 24 Канал) бабушку. Сам узнал, как выехать через эту дамбу (в поселке Печенеги, которая была согласованным маршрутом эвакуации в 2022 году – 24 Канал),

– поделилась Валентина.

За неделю до трагедии в Грозе бабушка Валентина очень захотела поехать домой, но Влад ее отговорил от этого. Фактически, именно это уберегло их обоих от российской ракеты, которую 5 октября в село коварно навели бывшие односельчане, бежавшие из Украины вместе с оккупантами.

Сейчас бабушка и внук не ставят себе больших целей на будущее, а пытаются решить нынешние проблемы. Правда, У Влады есть мечта поехать в Европу, чтобы получить там образование программиста.

Российский теракт в поселке Гроза, унесший жизни 59 человек – это общее горе всех односельчан, которые могут многое рассказать о тех, кого убила вражеская ракета. Теперь на въезде в село висит плакат с упоминанием предателя, который навел "Искандер", и надписью: "У убийц есть имена".

Что известно о российском теракте в поселке Гроза