Про те, як триває життя у селі Гроза після російського теракту, у своєму репортажі розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. На прикладі однієї родини вона показала, як змінилося життя села після теракту.

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Історія родини Козирів

Валентина Козир через російський теракт у селі Гроза втратила чотирьох найближчих людей, і ще зо два десятки віддалених родичів та друзів.

У теракті загинув її син Ігор Козир, двоюрідний брат загиблого військового Андрія Козиря, якого 5 жовтня ховали всім селом в момент прильоту російської ракети. Також трагедія забрала життя його 8-річного сина Івана, його батька Анатолія та сестри Ольги.

Тепер найбільша цінність Валентини – розбитий телефон її сина Ігоря. На його відзнятих світлинах та відео можна побачити, як Гроза живе напередодні трагедії.

Мені дуже важко. Я кожен день плачу. Інколи забудусь, а потім знову згадую, що їх нема… – розповіла Валентина.

У її родині залишилось твоє людей: вона, важко поранена невістка та онук. Тепер більшість життя Валентини – це згадки про загиблих. Вона часто провідує своїх родичів на кладовищі, а коли вона має нагоду розповісти про них, то відчуває полегшення.

Як родина Козирів намагається жити далі

Її онук Влад навчається онлайн, а найбільше цікавиться інформаційними технологіями. Каже, що йому цікаво створювати щось нове, і що вже почав проходити спеціальні курси для цього. Через російський теракт хлопець втратив маму та дядька, а на початку війни саме він вмовив бабусю виїхати з Грози, щоб не перебувати під окупацією.

Ми виїхали з окупації завдяки Владу. Мама не захотіла, але він (вмовив виїхати – 24 Канал) бабусю. Сам дізнався, як виїхати через оцю дамбу (в селищі Печеніги, яка була узгодженим маршрутом евакуації у 2022 році – 24 Канал),

– поділилася Валентина.

За тиждень до трагедії в Грозі бабуся Валентина дуже захотіла поїхати додому, але Влад її відмовив. Фактично, саме це вберегло їх обох від російської ракети, яку 5 жовтня на село підступно навели колишні односельчани, які втікли з України разом із окупантами.

Зараз бабуся й онук не ставлять собі великих цілей на майбутнє, а намагаються вирішити теперішні проблеми. Щоправда, Влад має мрію поїхати до Європи, щоб здобути там освіту програміста.

Російський теракт у селищі Гроза, що забрав життя 59 людей – це спільне горе усіх односельців, які можуть багато розповісти про тих, кого вбила ворожа ракета. Тепер на в'їзді до села стоїть плакат зі згадкою про зрадника, що навів "Іскандер", та написом: "Вбивці мають ім'я".

Що відомо про російський теракт у селищі Гроза