Российская оккупационная власть заявила, что задержала в Симферополе 2 мужчин. Им приписывают участие в группировке Хайят Тахрир аш-Шам и организацию теракта.

Как сообщает ФСБ, они якобы планировали нападение на школу с использованием самодельных бомб. Мужчины являются гражданами России.

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Что говорят оккупанты о "теракте"

В ФСБ сообщают: предотвратили террористический акт в Крыму. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения. Они якобы являются сторонниками запрещенной в России международной организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По оперативным данным, они якобы готовили вооруженное нападение. После теракта мужчины планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.

Что известно о Хайят Тахрир аш-Шам? Это



Не путать с Хизб ут-Тахрир – исламской организацией, деятельность которой разрешена во многих цивилизованных странах мира. Но в России считают террористической. Под видом борьбы с терроризмом, Россия Это повстанческая военная коалиция салафитского направления. Ее участники активно участвующих в гражданской войне в Сирии. Главными врагами ХТШ называет сирийский режим, Иран и Российскую Федерацию.Не путать с Хизб ут-Тахрир – исламской организацией, деятельность которой разрешена во многих цивилизованных странах мира. Но в России считают террористической. Под видом борьбы с терроризмом, Россия задерживает активистов в Крыму , обвиняя в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

Что грозит задержанным

В ФСБ отмечают: правоохранители изъяли у задержанных инструкции по производству взрывчатки и компоненты для ее изготовления, а также средства связи с агентами "международной террористической организации".

Возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма) и незаконном изготовлении взрывчатки.