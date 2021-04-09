Російська окупаційна влада заявила, що затримала у Сімферополі 2 чоловіків. Їм приписують участь в угрупуванні Хайят Тахрір аш-Шам і організацію теракту.

Як повідомляє ФСБ, вони нібито планували напад на школу з використанням саморобних бомб. Чоловіки є громадянами Росії.

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Що кажуть окупанти про "теракт"

У ФСБ повідомляють: запобігли терористичному акту в Криму. Затримано двох громадян Росії 1992 і 1999 років народження. Вони начебто є прихильниками забороненої в Росії міжнародної організації "Хайят Тахрір аш-Шам".

За оперативними даними, вони нібито готували збройний напад. Після теракту чоловіки планували виїхати транзитом через Україну і Туреччину в Сирію для вступу до лав бойовиків.

Що відомо про Хайят Тахрір аш-Шам?



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Не плутати із Хізб ут-Тахрір – ісламською організацією, діяльність якої дозволена у багатьох цивілізованих країнах світу. Але у Росії її вважають терористичною. Під виглядом боротьби із тероризмом, Росія Це повстанська військова коаліція салафітського спрямування. Її учасники що беруть активну участь у громадянській війні в Сирії. Головними своїми ворогами ХТШ називає сирійський режим, Іран та Російську Федерацію.Не плутати із Хізб ут-Тахрір – ісламською організацією, діяльність якої дозволена у багатьох цивілізованих країнах світу. Але у Росії її вважають терористичною. Під виглядом боротьби із тероризмом, Росія затримує активістів у Криму , звинувачуючи в причетності до "Хізб ут-Тахрір".

Що загрожує затриманим

У ФСБ зазначають: правоохоронці вилучили у затриманих інструкції з виробництва вибухівки та компоненти для її виготовлення, а також засоби зв'язку з агентами "міжнародної терористичної організації".

Відкрили кримінальну справу за статтями про сприяння терористичної діяльності, пропаганду тероризму) ​​і незаконне виготовлення вибухівки.