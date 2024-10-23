Теракт в Анкаре: камера зафиксировала вероятного нападавшего и момент взрыва

В четверг, 23 октября, неподалеку от Анкары, что в Турции, неизвестные совершили теракт. В сети опубликовали первые кадры с нападавшими.

Сообщается, что террористы действовали в паре. Турецкие власти сообщают о погибших и раненых.

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Теракт в Турции

Вечером 23 октября возле штаб-квартиры турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) недалеко от Анкары прогремел мощный взрыв, на территории предприятия раздавалась стрельба.

Как сообщают СМИ, речь идет о теракте. Оба нападавших были вооружены огнестрельным оружием, а один из них активировал пояс смертника. Момент подрыва самодельного взрывного устройства попал на камеру одного из очевидцев.

Момент взрыва возле штаб-квартиры TUSAŞ: смотрите видео

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористы были ликвидированы.

Террористы ворвались в штаб-квартиру TUSAŞ / фото CNN Türk

По состоянию на 18:29 сообщается о 4 погибших и 14 раненых в результате теракта.

Фото одного из нападавших, устроивших теракт / CNN Türk