Повідомляється, що терористи діяли в парі. Турецька влада повідомляє про загиблих та поранених.

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Теракт у Туреччині

Ввечері 23 жовтня біля штаб-квартири турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace (TUSAŞ) неподалік Анкари пролунав потужний вибух, на території підприємства лунала стрілянина.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про теракт. Обоє нападників були озброєні вогнепальною зброєю, а один з них активував пояс смертника. Момент підриву саморобного вибухового пристрою потрапив на камеру одного з очевидців.

Момент вибуху біля штаб-квартири TUSAŞ: дивіться відео

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що терористів було ліквідовано.

Терористи увірвалися у штаб-квартиру TUSAŞ / фото CNN Türk

Станом на 18:29 повідомляється про 4 загиблих і 14 поранених внаслідок теракту.

Фото одного з нападників, що влаштували теракт / CNN Türk