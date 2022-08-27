Укрзализныця возобновила эвакуацию с Донбасса после паузы из-за теракта в Чаплино

После однодневной паузы Укрзализныця возобновила эвакуационные рейсы из Донбасса. Только за один день, 26 августа, храбрые железнодорожники вывезли в безопасное место 492 человека.

Как отметили в Укрзализныце, эвакуацию с Донбасса ракетами не остановить.

Важно В Чаплино одного ребенка убила ракета у него дома, другой – сгорел в авто у вокзала

В компании подчеркнули, что не планируют останавливать работу, ведь каждый эвакуационный рейс – это тяга к победе. Железнодорожники обнародовали трогательные фото эвакуации жителей Донбасса.

Эвакуация жителей Донбасса / Фото Укрзализныци

Украина уже эвакуировала тысячи человек

Как ранее сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, с начала августа из четырех областей Украины эвакуировали почти 35 тысяч человек, 10 тысяч из них – дети.

С 1 августа около 35 тысяч человек уже эвакуировались из Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. И самое важное – почти 10 тысяч из этого количества это дети,

– отметила Верещук.

По ее словам, органы ГСЧС и военные часто помогают с эвакуацией в наименее доступных местах, где продолжаются боевые действия. Верещук также сообщила, что существует специальная форма, которую могут подписать люди, которые категорически отказываются от эвакуации. Таким образом, они подтвердят, что осознают все риски.

Добавим, что ранее Укрзализныця остановила эвакуацию с Донбасса из-за того, что россияне цинично ударили по железнодорожной станции в Чаплино.

Что известно о теракте россии в Чаплино

В День Независимости, 24 августа, российская армия нанесла 2 мощных удара по Чаплино на Днепропетровщине.

россияне попали по пассажирским вагонам на железнодорожной станции. В результате погибли 25 человек. Среди них 2 детей и работники железной дороги.

Пострадали от атаки более 30 человек. Самому маленькому ребенку – всего 2 года. Известно, что 3 детей находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги и переломы.

Вашему вниманию – россия ударила по железнодорожной станции Чаплино возле Днепра: смотрите видео